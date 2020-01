Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Beautiful che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto proprio come in patria. In America, infatti, la soap non conosce arresti e ogni giorno appassiona il suo affezionato pubblico grazie a dei colpi di scena clamorosi. Le ultime anticipazioni che arrivano proprio dagli Usa rivelano che la giovane e bella Sally dopo il fallimento della sua nuova collezione, potrebbe essere addirittura malata.

Beautiful, le anticipazioni delle puntate americane: Sally perde la sfida contro Hope e Thomas

Nel dettaglio, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Sally in questo periodo si è impegnata al massimo per cercare di ottenere dei buoni risultati per la nuova collezione della Forrester Creation che la vede contrapporsi con Thomas e Hope.

Il primogenito di Ridge, infatti, ha convinto Hope a tornare nuovamente al lavoro e mettere a punto una nuova collezione per la Forrester Creation. Tuttavia due collezioni sono troppo per l'azienda e così Thomas ha proposto a Ridge di fare questa sfida tra Hope e Sally, supportata a sua volta da Steffy.

Le anticipazioni delle puntate americane della soap opera in onda anche su Canale 5 rivelano che Steffy fin dal primo momento ha ammesso che il suo obiettivo era quello di vincere e puntava soprattutto sulle creazioni di Sally.

Peccato, però, che la giovane donna abbia nettamente deluso le aspettative, preoccupando sia Ridge che Steffy i quali hanno dovuto comunicarle che i suoi vestiti non potranno far parte della collezione.

La giovane Sally colpita da una crisi di panico: potrebbe essere malata

Un duro colpo per Sally, che in un primo momento ha addirittura temuto che Ridge volesse licenziarla dall'azienda anche se l'uomo l'ha tranquillizzata, dicendole che non era questo il suo obiettivo.

Tuttavia il Forrester vuole capire a cosa sia dovuta questo calo delle prestazioni da parte della ragazza.

La giovane stilista verrà colpita da una vera e propria crisi di panico, che la renderà incapace di capire cosa le sia successo. Questa incapacità di capire potrebbe essere il sintomo di una diagnosi decisamente più grave per Sally? La ragazza, infatti, potrebbe essere addirittura malata ma tutta la verità verrà fuori nel corso dei prossimi episodi della soap opera in onda negli Usa.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di Beautiful rivelano che ci saranno dei nuovi momenti di scontro tra Brooke e Quinn. Tutto nascerà dopo che la Logan deciderà di affrontare Shauna, avendo scoperto dei baci che ci sono stati tra lei e Ridge. La Faulton, però, è ospite in casa di Eric e Quinn e quest'ultima si intrometterà nella discussione, puntando il dito contro la Logan e tirando in ballo i loro vecchi attriti.