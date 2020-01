Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la soap opera Beautiful, che continua ad ottenere un grande successo di ascolti e consensi sia in Italia che negli Stati Uniti D'America. Le anticipazioni che arrivano proprio dalle puntate a stelle e strisce della soap opera Mediaset rivelano che Wyatt prenderà la drastica decisione di lasciare definitivamente Sally per tornare nuovamente con la sua vecchia fiamma Flo ma non sarà per niente facile per il ragazzo, liberarsi della giovane Spectra che non sarà disposta a fare un passo indietro facilmente.

Beautiful, anticipazioni americane: Wyatt perdona Flo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda tra un po' di tempo in Italia, rivelano che Wyatt ha deciso di perdonare definitivamente Flo dopo che la donna era stata complice dello scambio di culle riguardante la piccola Beth.

La giovane Fulton si è riscattata definitivamente quando ha donato il suo rene per salvare la vita di Katie e da quel momento Wyatt ha scelto di darle una seconda chance, mettendo così da parte la sua relazione con Sally.

Tuttavia per il ragazzo non sarà affatto semplice riuscire a liberarsi di Sally: quest'ultima infatti dopo aver capito che tra lei e il suo fidanzato c'è nuovamente aria di crisi, si precipiterà dalla 'rivale' Flo per intimarle di farsi da parte e non intromettersi nella loro relazione.

Intanto gli spoiler di Beautiful rivelano che Sally si sottoporrà anche a degli accertamenti medici per cercare di indagare su quegli strani sintomi che l'hanno colpita da un po' di tempo e che la preoccupano. Un periodo decisamente difficile per la giovane Sally, la quale si confiderà proprio con Katie e quest'ultima successivamente farà da tramite con Wyatt, dandogli dei consigli su come cercare di risolvere questa intricata situazione con le sue due spasimanti.

C'è aria di scontro tra Brooke e Quinn nelle nuove puntate di Beautiful

Ma i colpi di scena che arrivano dalle anticipazioni americane di Beautiful non finiscono qui, perché ci saranno delle novità importanti anche nel rapporto tra Quinn e Brooke. Tra le due primedonne della soap opera in onda su Canale 5, infatti, ci saranno dei nuovi momenti di forte tensione e così ripartirà la 'guerra'.

Tutto avrà inizio quando Brooke si recherà a casa di Eric, chiedendogli di cacciare Shauna dalla sua abitazione dato che la donna ha provato a mettere in discussione il suo matrimonio con Ridge.

A quel punto Quinn si schiererà a favore di Shauna e proverà a fare di tutto per rendere la vita difficile alla Logan, la quale però non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Chi la spunterà tra le due? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.