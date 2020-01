La seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy tornerà sui teleschermi americani giovedì 23 gennaio. Per questa data la ABC proporrà infatti un crossover con il secondo spin-off del Medical Drama che darà vita ad uno speciale di ben due ore. Il debutto della terza stagione di Station 19 permetterà, come annunciato nelle scorse settimane, di realizzare molteplici episodi strettamente correlati che porteranno in scena la famosissima lovestory che unirà un personaggio di Grey's Anatomy ed uno del suo spinoff.

Con largo anticipo, il network ha rilasciato la trama ufficiale del dodicesimo episodio di Grey's Anatomy che consisterà, come anticipato, nel secondo crossover dell'anno. Nella lista delle guest star compaiono infatti i nomi di Barrett Doss nel ruolo di Vic Hughes e di Okieriete Onaodowan nel ruolo del vigile del fuoco Dean Miller.

Grey's Anatomy 16x12: Levi e Nico partono per visitare un parente malato

Il dodicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy si intitolerà "The Last Supper" e seguirà le vicende di Jackson Avery e Vic Hughes alle prese con i primi imbarazzanti incontri con i genitori.

Il chirurgo plastico deciderà infatti di invitare la sua nuova compagna ad una cena in famiglia.

Niente, tuttavia, andrà come previsto e quella che sarebbe dovuta essere la celebrazione dell'anniversario di matrimonio tra Richard Webber e Catherine Fox si rivelerà tutt'altro. In attesa di scoprire come si evolverà la relazione tra Jackson e Vic, la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x12 getta luce su un'altra coppia del Medical Drama, quella formata da Levi Shmitt e Nico Kim.

Stando alle anticipazioni pare infatti che lo specializzando partirà, in compagnia del fidanzato, per visitare un misterioso parente malato.

Il destino di Taryn Helm e Blake Simms dopo l'incidente

Se la sinossi del dodicesimo episodio sembra non offrire ulteriori spunti, la presenza di Jackson Avery, Levi Shmitt e Nico Kim nella puntata del 6 febbraio conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, che i tre medici usciranno illesi dal tragico incidente che li ha coinvolti nel corso del finale invernale.

Inoltre, le anticipazioni riguardanti il terzo episodio di Station 19 gettano luce sul destino di un altro personaggio presente nel bar di Joe al momento del fragoroso schianto: Pruitt Herrera. Ad oggi, dunque, gli unici personaggi di cui non si ha notizia sono Taryn Helm e il protetto di Tom Koracick: Blake Simms.

In attesa di scoprire chi tra i due specializzandi avrà la peggio, ricordiamo che le nuove avventure dei più famosi medici di Seattle torneranno ad appassionare il pubblico italiano lunedì 24 febbraio su FoxLife (Canale 114 di Sky).