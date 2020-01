L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 4 prosegue con successo nel daytime della rete ammiraglia Rai. Da lunedì 13 gennaio comincerà una nuova settimana di programmazione in compagnia di tutti i vari protagonisti della soap opera e i colpi di scena non mancheranno. Agnese, per esempio, chiederà aiuto alla moglie di un capomafia per avere informazioni sul marito. Angela, invece, dopo essere stata messa in cattiva luce da Ludovica deciderà di licenziarsi definitivamente dal lavoro.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler 13-17 gennaio: Agnese si mette sulle tracce del marito

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino a venerdì 17 gennaio su Rai 1, rivelano che Ravasi verrà a sapere da Flavia della relazione clandestina che c'è tra Adelaide e Umberto.

Intanto Ludovica si scaglierà duramente nei confronti di Adelaide, accusandola di aver messo in cattiva luce sua madre. Nonostante il suo duro attacco, però, la Contessa non ha alcuna intenzione di scusarsi ne tanto meno di indietreggiare e quindi andrà avanti per la sua strada.

E poi ancora gli spoiler di questa nuova settimana della soap rivelano che Agnese verrà a sapere che Rocco e Salvatore hanno deciso di informarsi sulle sorti di Giuseppe senza avvertirla: quando le verrà a sapere la donna ci rimarrà male e sarà profondamente rammaricata.

Tuttavia anche Agnese, grazie all'aiuto di Rosalia, riuscirà ad entrare in contatto con la moglie di un mafioso e le chiederà di aiutarla a trovare informazioni su suo marito, perché vuole sapere che fine abbia fatto. Armando, però, è molto preoccupato per la strada che ha scelto di intraprendere la donna e così le chiederà di raccontargli nei dettagli il piano che ha in mente per ritrovare suo marito e riaverlo a casa.

Angela decide di licenziarsi dal lavoro, Marta perde il bambino

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino a venerdì 17 gennaio, inoltre, rivelano che Ludovica continuerà a mettere in cattivissima luce Angela con Adelaide. Una situazione decisamente insostenibile per Angela, la quale stufa delle ripetute pressioni che ha subito, si licenzierà su due piedi dal circolo e deciderà così di andare via.

La sua scelta sarà definitiva oppure avrà un ripensamento?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa nuova settimana di programmazione della soap opera rivelano anche che per Marta arriverà una bruttissima notizia, che sarà decisamente difficile da digerire. La donna, infatti, scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo e quindi per il momento non potrà realizzare il suo sogno di diventare mamma.