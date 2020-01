Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda regolarmente lunedì 3 febbraio con una nuova intensa settimana di programmazione. Tuttavia, gli episodi che andranno in onda in onda si preannunciano decisamente ricchi di novità e di colpi di scena. Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e anche i protagonisti del Paradiso si preparano per guardare la celebre kermesse canora.

Angela, invece, verrà assunta come nuova Venere all'interno del negozio.

Le trame de Il Paradiso delle signore 3-7 febbraio: grande attesa per Sanremo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda fino al 7 febbraio su Rai 1, rivelano che a casa Conti la radio è sintonizzata sul Festival di Sanremo: tutti vogliono seguire la kermesse musicale e per questo motivo Marcello e Salvatore valuteranno la possibilità di noleggiare un televisore e di posizionarlo all'interno della loro caffetteria.

In questo modo, infatti, i clienti che vorranno potranno guardare direttamente dalla televisione la kermesse.

Occhi puntati anche su Angela, la quale verrà assunta come nuova Venere all'interno del Paradiso: alla donna verrà offerta la possibilità di mettersi in gioco per due settimane di prova, dopodiché decideranno se proseguire oppure no. Per Federico, invece, arriverà il momento di ritornare a casa dopo l'esito negativo della sua operazione.

Angela, però, non svelerà il perché dell'atteggiamento strano che verrà assunto dal ragazzo. Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che Clelia, in vista della finalissima del Festival di Sanremo, ha deciso di organizzare una serata aperta all'interno del locale, che sarà accessibile a tutti.

Marta potrebbe essere di nuovo in dolce attesa

Roberta, intanto, confessa alle sue amiche che vorrebbe spronare Federico a non mollare il suo sogno, vale a dire la realizzazione del suo primo romanzo.

Protagonista della soap sarà anche Marta, la quale confesserà a Vittorio che potrebbe essere nuovamente in dolce attesa dopo la perdita del primo figlio.

Per Ludovica, invece, arriverà il momento di trasferirsi a Villa Guarnieri e questa sarà l'occasione giusta per Umberto affinché chieda scusa alla donna per tutti gli errori che ha compiuto nel corso dell'ultimo periodo. Le anticipazioni della soap fino al 7 febbraio, inoltre, rivelano che Silvia continuerà ad essere turbata: la donna apparirà strana e provata ma non confesserà a nessuno dei suoi familiari il motivo di questa situazione. Soltanto durante la confessione con Don Saverio si scoprirà la causa di questa situazione che potrebbe sconvolgere per sempre la sua vita e quella dei suoi cari.