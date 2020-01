Lunedì 27 gennaio riparte la consueta settimana di programmazione con la soap opera Il Paradiso delle signore che andrà in onda, come sempre, a partire dalle 15.40 circa in prima visione assoluta. E anche in questo nuovo episodio non mancheranno i colpi di scena e le novità che riguarderanno soprattutto la difficile situazione che sta vivendo Federico, che potrà contare sulla presenza al suo fianco della fidanzata Roberta.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 27 gennaio: Vittorio non licenzia più Cosimo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì pomeriggio su Rai 1 rivelano che Roberta deciderà di confidarsi con le sue amiche a proposito della difficile situazione che sta vivendo il suo fidanzato Federico.

Per Flavia, invece, arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e, dopo vari tentennamenti, la donna deciderà di abbandonare definitivamente la città di Milano.

Prima di andare via, però, Flavia si preoccuperà di affidare la gestione completa dei beni appartenenti a Ludovica nelle mani di Achille Ravasi. Da questo momento in poi, quindi, sarà lui ad occuparsi del patrimonio e, in questo modo, Flavia spera di poter proteggere sua figlia dalla perfidia di tutto il clan della famiglia Guarnieri.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 27 gennaio rivelano che Vittorio indagherà sulla situazione di Cosimo e proverà a capire i motivi per i quali l'uomo sia apparso decisamente poco attento nel corso degli ultimi tempi. E così sarà Gabriella a fare un po' di chiarezza sulla situazione di Cosimo: la donna, infatti, rivelerà a Vittorio che l'uomo sta affrontando un momento difficile della sua vita.

Federico resta invalido e lascia Roberta

Cosimo deve fare i conti con un grave problema che ha colpito sua mamma Delfina e che lo rende particolarmente nervoso e soprattutto privo di quell'attenzione necessaria per portare avanti tutti i vari impegni lavorativi. Una clamorosa rivelazione per Vittorio, il quale aveva deciso di licenziarlo e quindi di rinunciare alla sua presenza al Paradiso. Ma, dopo aver scoperto tutta la verità da parte di Gabriella, deciderà di ripensarci e quindi di non fargli perdere il posto di lavoro.

In questa nuova puntata della soap opera in onda lunedì pomeriggio in televisione, inoltre, Federico non accetterà la sua nuova condizione di ragazzo invalido. Il giovane Cattaneo non si rassegnerà e prenderà una decisione a dir poco inaspettata: vuole chiudere il suo rapporto con Roberta e così la lascerà di punto in bianco.