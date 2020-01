Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto nel daytime feriale. La prossima settimana la soap non andrà in onda lunedì 6 gennaio, ultimo giorno delle festività natalizie, quando sarà sostituita da alcuni film in replica. L'appuntamento con Il Segreto, quindi, tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 7 gennaio con la messa in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. In particolar modo Fernando Mesia dopo aver messo a segno l'ennesimo omicidio, uccidendo Esteban Fraile, si dedicherà al soccorso di Carmelo.

Il Segreto, anticipazioni puntate 7-10 gennaio: Carmelo resta ferito

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto dal 7 al 10 gennaio 2020 rivelano che Fernando dopo aver assassinato Esteban fingerà di prestare soccorso a Carmelo e verrà ritrovato da Mauricio e Severo mentre cercherà in tutti i modi di portare in salvo il primo cittadino.

Successivamente arriverà anche lo sceriffo di Puente Viejo che darà il via alle indagini e scoprirà che all'interno della tasca del defunto Esteban c'è un bigliettino in cui l'uomo ammette di essere il responsabile della morte di Maria Elena e Adela.

Occhi puntati anche su Elsa ed Isaac, i quali finalmente possono fantasticare sul loro futuro dopo che il dottor Zabaleta ha comunicato alla ragazza che ormai è fuori pericolo e che il suo quadro clinico migliora di giorno in giorno sempre più.

Carmelo torna a casa e Fernando Mesia è già pronto a minacciarlo

Per Carmelo, invece, la situazione non è ancora in miglioramento: dopo lo sparo che gli è stato inflitto farà grande fatica a riprendersi e a risvegliarsi. Irene e Severo, invece, dubitano che Esteban sia il vero responsabile delle morti avvenute in paese, così come c'era scritto nel bigliettino ritrovato nella sua tasca. Tuttavia, dato che Carmelo non si è ancora ripreso del tutto, non possono fare altro che fidarsi delle parole di Fernando Mesia.

Col passare dei giorni, anche Carmelo si riprenderà e finalmente arriverà il momento di tornare di nuovo a casa tra i suoi affetti più cari.

A quel punto, però, Fernando teme che l'uomo possa contraddire le sue parole, circa il racconto che ha già fatto alle Autorità a proposito della morte di Esteban. E così il perfido Mesia si presenterà in ospedale armato di coltello, pronto a minacciare Carmelo nel caso in cui avesse intenzione di contraddirlo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto che Don Berengario durante una passeggiata che farà in paese noterà una ragazza, il cui viso non gli è per niente estraneo.