Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera spagnola Il Segreto, che continua a macinare ottimi risultati d'ascolto nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. Nuovi episodi, in onda dal 19 al 24 gennaio, che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena e di grandi novità in particolar modo per gli abitanti di Puente Viejo, i quali non gradiranno affatto la notizia secondo cui molto presto il paesino potrebbe essere inondato d'acqua e quindi scomparire per sempre.

Intanto Prudencio decide di indagare sul passato di Lola.

Il Segreto, le anticipazioni 19-24 gennaio: Puente Viejo potrebbe scomparire

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al 24 gennaio 2020, rivelano che nonostante la 'rivolta' in corso degli abitanti del paese, il sottosegretario Garcia Morales non intende tornare indietro sui suoi passi, anzi va avanti con il suo piano, anche se maturerà la possibilità di offrire un indennizzo a coloro che verranno espropriati.

Occhi puntati anche su Don Berengario, il quale è al settimo cielo perché ha avuto modo di conoscere sua figlia Esther: il parroco del paese passerà molto tempo con la ragazza, approfondendo così la conoscenza e cercando di recuperare tutto il tempo che hanno perso nel corso degli anni.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'atteso matrimonio tra Elsa ed Isaac, i quali decideranno di organizzare una cerimonia decisamente umile e senza troppi sfarzi. Maria, invece, vorrebbe guarire al più presto e tornare così alla sua vita di tutti i giorni ma la sua infermiera Dori comincerà ad assumere un comportamento decisamente preoccupante al punto che sembrerà essere fuori di sé.

Prudencio indaga sul passato di Lola

Intanto gli abitanti di Puente Viejo si preparano al peggio: sperano che i piani del sottosegretario non vadano in porto ma al tempo stesso temono che le loro abitazioni possano essere distrutte al più presto.

Intanto Severo e Carmelo scopriranno che il perfido Garcia ha deciso di distruggere Puente Viejo per un suo motivo personale.

Occhi puntati anche su Prudencio: le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 24 gennaio rivelano che l'uomo continuerà a pensare alle parole pronunciate da Francisca sul conto di Lola. La donna di cui si è innamorato è realmente un'assassina? Per risolvere questi suoi dubbi, Prudencio deciderà di chiedere informazioni ad Ana, sorella della ragazza. Ana, però, non darà informazioni preziose a Prudencio anche se gli farà capire che Lola ha sofferto per mezzo del padre. Intanto Dolores continua a spettegolare sul rapporto tra don Berengario ed Esther ma non sa che in realtà sono padre e figlia.