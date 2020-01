Martedì 28 gennaio, su Canale 5, andrà in onda il terzo ed ultimo appuntamento con New Amsterdam. Per quella data, la rete ammiraglia Mediaset proporrà infatti i tre episodi finali della prima parte di stagione. Al centro della trama, le vicende private e lavorative del dottor Max Goodwin.

Il protagonista, ancora fortemente provato dalla morte della moglie, continuerà a non far parola delle visioni di Georgia, ma un caso medico particolarmente emozionante lo costringerà ad affrontare la dolorosa perdita.

La situazione, inoltre, arriverà ad un punto di svolta quando Max, preoccupato per la sua salute, si sottoporrà ai necessari controlli. Solo dopo il responso, il protagonista troverà il coraggio di "salutare" per sempre l'amata moglie.

Spoiler New Amsterdam finale: Helen Sharpe viene arrestata

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso dei tre episodi di New Amsterdam, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:45, riguarderà Helen Sharpe. La dottoressa, ancora in disaccordo sullo studio clinico condotto dalla sua collega Valentina Castro, seguirà una paziente afflitta da una rara forma di tumore.

Mossa a compassione, la Sharpe deciderà quindi di assecondare la donna nel tentativo di alleviare le sue sofferenze. Una scelta che le costerà addirittura la prigione, nonché il licenziamento come capo del suo reparto.

Nel frattempo, anche Iggy Frome affronterà un momento particolarmente complesso. Martin scoprirà infatti che il marito ha già avviato, a sua insaputa, le pratiche per l'adozione di un altro bambino.

Infine Reynolds dovrà fare i conti con i nuovi impegni lavorativi della sua promessa sposa. Evie, infatti, comunicherà al cardiochirurgo le sue intenzioni di accettare un nuovo lavoro lontano dai corridoi del New Amsterdam General Hospital.

New Amsterdam: Lauren Bloom affronta una difficile scelta

Le anticipazioni relative al finale di New Amsterdam gettano luce sulle prossime avventure di un altro amatissimo personaggio: Vijay Kapoor.

L'uomo, in particolare, affronterà un momento di grossa difficoltà quando l'ex compagna del figlio gli comunicherà le sue intenzioni. La donna, dopo aver deciso di portare avanti la gravidanza, deciderà infatti di trasferirsi fuori città per ricevere aiuto dai genitori. Una decisione che lascerà di stucco il neurologo preoccupato dalla possibilità di non vedere mai il nipote.

Nel finale di New Amsterdam, novità in vista anche per Lauren Bloom.

La dottoressa, nello specifico, riceverà il via libera per il secondo intervento alla gamba, ma la necessità di assumere antidolorifici la porrà di fronte ad un'importante scelta: rischiare di ricadere nel tunnel della dipendenza o perdere la completa funzionalità dell'arto. Pervasa dai dubbi, la Bloom chiederà quindi aiuto al suo fisioterapista Ligon. Una mossa di troppo del misterioso dottore, tuttavia, farà dubitare Lauren dei reali propositi dell'uomo.