Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Tempesta d'amore, che saranno trasmesse in prima visione assoluta su Rete 4 dal 5 all'11 gennaio 2020. I colpi di scena anche questa volta non mancheranno e gli spettatori da casa assisteranno a degli episodi che si preannunciano decisamente scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto sul riavvicinamento che ci sarà tra Eva e Robert: la donna, però, continua ad avere molti dubbi e non sa se tra lei e suo marito possa esserci ancora un riavvicinamento definitivo.

Tempesta d'amore, spoiler 5-11 gennaio: Eva e Robert di nuovo in crisi

Nel frattempo, gli spoiler della soap opera in onda su Rete 4 rivelano che Annabelle sarà tormentata dai dubbi riguardanti la possibile relazione tra Joshua e Denise.

La donna, infatti, non sa ancora con esattezza se stiano assieme oppure no e pere tale motivo deciderà di scoprire tutta la verità. Annabelle apparirà determinata più che mai a portare a galla la reale situazione e per farlo deciderà di installare una cimice all'interno della casa di sua sorella, così da poterla spiare.

Intanto Michael si appassionerà, giorno dopo giorno, al suo lavoro in radio che amerà sempre più, mentre alla porta di Denise si presenterà un certo Elmar. L'uomo arriverà sostenendo di essere interessato ai dipinti dell'atelier della ragazza, ma in realtà verrà fuori che il suo scopo è tutt'altro.

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in onda fino all'11 gennaio in televisione, inoltre, rivelano che tra Eva e Robert tornerà ad esserci la sintonia di un tempo, fin quando non tornerà a galla il 'fantasma' di Christoph. Robert, infatti, scoprirà che Christoph non è ancora uscito definitivamente dalla vita di sua moglie, così come lui aveva creduto fino a questo momento.

Denise riceve la visita del suo vero padre

Ad accendere i suoi dubbi, sarà un regalo che l'uomo farà recapitare ad Eva dalla Thailandia. Un duro colpo per Robert che, a quel punto, deciderà di vendicarsi andando ad un appuntamento con Lucy. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler dei nuovi episodi della soap opera in onda su Rete 4, rivelano che Elmar dichiarerà a Denise di essere il suo vero padre.

Una confessione a dir poco choc che lascerà senza parole la donna, la quale si prenderà un po' di tempo per riflettere e pensare.

Joshua, però, consiglierà a Denise di non fidarsi subito delle parole di questo uomo e di cercare di scoprire di più sul suo conto. Annabelle, invece, mette in guardia la sorella, dicendole che potrebbe essere anche un impostore. Occhi puntati anche su Paul che andrà su tutte le furie per il bacio che c'è stato tra Bela e Romy.