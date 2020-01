Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi, di cui martedì 14 gennaio verrà trasmessa una nuova puntata. Anche domani la puntata sarà incentrata sul trono over, così come hanno svelato le anticipazioni pubblicate in anteprima sul sito ufficiale WittyTv. In particolar modo ci sarà un duro scontro tra Armando e Roberta, al punto che lei scoppierà in lacrime.

Uomini e donne, spoiler del 14 gennaio: Gianni contro Anna Tedesco

Nel dettaglio le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di martedì pomeriggio, che arrivano dal portale ufficiale, rivelano che si partirà con Gianni Sperti il quale farà notare ad Anna Tedesco come tutti gli uomini che arrivano in studio per conoscere Gemma Galgani, poi alla fine si rivelino interessati anche a lei. Una situazione del genere era già accaduta in passato quando le due dame si erano trovate a 'condividere' la passione per il 'Gabbiano' Giorgio Manetti.

Successivamente Gemma Galgani si interesserà dell'attuale situazione di Marcello, il cavaliere venuto in trasmissione per conoscerla e vorrà capire qual è la sua situazione sentimentale.

Occhi puntati anche sul cavaliere Mattia: finirà al centro dello studio diviso tra Valentina, Barbara e Anna Tedesco. Le anticipazioni su Uomini e donne del 14 gennaio rivelano che Barbara confesserà che soltanto adesso ha capito il motivo per il quale Mattia 'spariva' nel nulla e non si faceva sentire per svariati giorni. La Tedesco, invece, ammetterà che si era fatta un'idea di lui che tuttavia era sbagliata.

A quel punto, però, sarà Gianni Sperti che sbotterà duramente nei confronti di Anna, affermando che la dama continua ad essere single a Uomini e donne perché non dice la verità e di conseguenza non troverà mai la sua vera anima gemella.

La puntata proseguirà con le novità che riguardano Armando: il cavaliere confesserà di aver sempre detto alla redazione di U&D che per lui Barbara è una bellissima donna anche se il problema della dama sarebbe 'la mente'.

Roberta scoppia a piange a U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della puntata di martedì pomeriggio rivelano che ci sarà un durissimo scontro verbale tra Roberta e Armando. La dama, infatti, sostiene che il cavaliere voglia soltanto far perdere tempo alle persone intenzionate a conoscerlo mentre lui ribatte dicendo che se Roberta pensa che tra lui e Veronica ci sia una relazione, non dovrebbe perdere tempo a continuare la frequentazione.

Lo scontro tra i due, poi, proseguirà ulteriormente: lei sostiene di non aver nulla da nascondere mentre lui si chiederà perché non abbia raccontato delle cose alla redazione di Uomini e donne.

Alla fine Roberta non tratterrà le lacrime e scoppierà a piangere in studio, visibilmente dispiaciuta per la situazione.