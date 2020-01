Mercoledì 15 gennaio si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda alle 14,45 circa. Le anticipazioni che arrivano dalle pagine di WittyTv rivelano che anche la puntata di domani pomeriggio sarà incentrata sulle vicende dei protagonisti del trono over, che continuano a tenere banco con grandi colpi di scena. Mattia non gradirà l'atteggiamento di Barbara nei suoi confronti mentre Armando Incarnato si ritroverà al centro di una segnalazione su un presunto flirt fuori dallo studio.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 15 gennaio: Mattia e Barbara ai ferri corti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di mercoledì 15 gennaio rivelano che si continuerà a parlare di Mattia, il quale sarà ancora protagonista al centro dello studio.

''Io non mando dei messaggi perché ho una paura folle di essere aggredito così'', ha detto il cavaliere scagliandosi poi nei confronti di Barbara.

L'atteggiamento della dama, infatti, non è piaciuto per niente a Mattia il quale non si è fatto problemi a dire che se Barbara gli fa già delle 'menate' del genere, nonostante si conoscano da pochissimo, per lui va benissimo interrompere qui la frequentazione. Un duro battibecco tra i due, i quali sembrano proprio non riuscire a trovare un punto d'incontro.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questo nuovo appuntamento con il trono over rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata, così come svelato dall'anteprima video caricata su WittyTv. E non mancheranno i commenti ironici di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali dopo aver appreso che il titolo della sfilata è 'Nuotare a vista', si chiederanno se Gemma Galgani si sarebbe presentata in studio in bikini.

La segnalazione su Armando e il cavaliere finisce al centro delle polemiche

Ma ci sarà spazio anche per un'altra sfilata, dove alcune delle dame del parterre femminile di Uomini e donne sfileranno indossando dei vestiti audaci da 'Babba Natale'. Al termine della sfilata, però, si tornerà a parlare di Armando Incarnato e delle segnalazioni che stanno tenendo banco sul suo conto.

Gli spoiler su Uomini e donne di mercoledì, infatti, rivelano che la De Filippi chiamerà Armando al centro dello studio facendogli presente che sia Gianni, Barbara e Veronica hanno tirato fuori la storia di questa presunta ragazza che sarebbe legata al cavaliere fuori dallo studio televisivo. 'Tu hai sempre detto che con questa ragazza non ha nulla a che vedere', chiederà la conduttrice ad Armando, che tuttavia apparirà visibilmente preoccupato per la situazione.