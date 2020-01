Martedì 28 gennaio su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove non mancheranno discussioni e colpi di scena. Le anticipazioni riportate su 'Witty tv' svelano che, al centro dello studio di Maria De Filippi, siederà la dama storica Gemma Galgani, la quale mostrerà tutta la sua insofferenza per non essere ancora riuscita a trovare l'amore. Dopo aver chiuso con Marcello, per lei giungerà in studio un nuovo corteggiatore, mentre Anna e Mattia racconteranno dei loro baci appassionati in riva al mare.

Tra di loro però si intrometterà a sorpresa Valentina A.

U&D, puntata del 28 gennaio: Emanuele è il nuovo corteggiatore di Gemma

Quanto in onda il 28 gennaio su Canale 5, fa riferimento a ciò che è avvenuto nella registrazione dello scorso 16 gennaio dove, stando alle anticipazioni fornite da 'il Vicolo delle news', Gemma Galgani darà libero sfogo alla sua amarezza nel classico rvm del dopo puntata. La dama infatti, dopo aver chiuso con Marcello, manifesterà il suo disagio per non avere nessuno al suo fianco e che le mandi anche solo un messaggio del buongiorno.

In studio la dama verrà attaccata da Tina, dando vita ad una accesa discussione, che vedrà l'opinionista accusare la Galgani di essersi ritoccata le labbra. Il tutto terminerà con l'ingresso in studio di un nuovo corteggiatore, Emanuele. Si scoprirà che il cavaliere è coetaneo di Gemma, è un personal trainer e istruttore di arti marziali. Gemma quindi, deciderà di tenerlo per approfondire la conoscenza.

Scatta il bacio tra Mattia e la Tedesco al Trono Over di U&D

Nel nuovo appuntamento di U&D vi saranno novità anche per Mattia e Anna Tedesco. Da quanto si apprende, i due hanno trascorso una giornata insieme a Riccione, durante la quale lui le ha raccontato del suo passato difficile. Nel corso di una passeggiata sulla spiaggia, i due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. In puntata, verrà fuori che Mattia il prossimo fine settimana dovrebbe uscire con Valentina A.

all'insaputa d Anna. La Tedesco, nonostante non sappia nulla della conoscenza tra i due, non se la prenderà, mentre Valentina, scoperto il bacio, deciderà di interrompere la frequentazione con Mattia. La Tedesco dichiarerà di non voler rinunciare al cavaliere, nonostante tutti cercano di metterla in guardia su una possibile batosta. Spazio anche per Barbara De Santi, la quale continuerà la conoscenza con Marcello.

Per scoprire ulteriori dettagli su Mattia, Anna e tutti gli altri protagonisti del Trono Over di U&D, non resta che seguire la nuova puntata in onda su Canale 5 il prossimo 28 gennaio a partire dalle 14:45.