Arrivano delle novità nel parterre di tronisti di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornata in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram del programma e sul sito WittyTv è stato caricato il video di presentazione ufficiale di colui che sarà il nuovo tronista di questa stagione. Trattasi di un volto già noto al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro (ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso).

Il giovane ragazzo ventinovenne, nato a Verona, sui social è già molto amato.

Sul Trono di 'Uomini e Donne' arriva Daniele Dal Moro

Il nome di Daniele già da un po' di giorni era dato sul web come uno di quelli candidati all'ambito trono del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, pare che avesse annullato diversi impegni per un nuovo importante progetto lavorativo e proprio oggi è arrivata la conferma ufficiale della sua presenza a Uomini e donne come nuovo protagonista ufficiale.

Le anticipazioni ufficiali che arrivano dal sito WittyTv rivelano che nel video di presentazione Daniele si presenta come un ragazzo carismatico, egocentrico e determinato. 'Sono una persona sicura di sé' ammette Daniele senza farsi troppi problemi, aggiungendo che gli piace vivere la vita di petto. 'Per me è tutto agli estremi: o bianco o nero', ha ammesso il nuovo tronista che sembra avere le idee molto chiare.

Daniele non ha nascosto di essere anche molto sensibile e di avere un cuore grande. Nella vita fa l'imprenditore e dice di aver raggiunto i suoi obiettivi di vita. Alla soglia dei trent'anni, però, Daniele sente il bisogno di innamorarsi e di avere una relazione stabile. 'Ora ho bisogno di qualcuno che sia al mio fianco sempre', ha chiosato il nuovo tronista.

La popolarità di Daniele Dal Moro grazie al Grande Fratello

Come vi dicevamo, però, per Daniele non si tratta della prima apparizione in televisione. Anni fa aveva partecipato proprio a Uomini e donne come corteggiatore, ma la popolarità maggiore l'ha ottenuta lo scorso anno quando è entrato all'interno della casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. Trattasi di una delle ultime edizioni della versione 'Nip' del reality show condotta da Barbara D'Urso, dove Daniele si fece notare anche per il flirt con la bella Martina Nasoni, poi proclamata vincitrice della trasmissione.

La love story tra i due è proseguita tra alti e bassi anche nei mesi successivi alla fine del reality show, fin quando poi non hanno deciso di dirsi addio definitivamente e di voltare pagina. E adesso per Daniele è arrivato il momento di rimettersi in gioco nelle vesti di tronista.