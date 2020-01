Lunedì 20 gennaio riparte su Rai 3 una nuova settimana in compagnia di tutti i protagonisti della soap opera Un posto al sole, che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto nell'access prime time. Tanti i colpi di scena che accadranno all'interno dello storico palazzo Palladini che da circa vent'anni fa da sfondo agli intrecci dei vari personaggi. Occhi puntati su Marina, la quale si troverà in una situazione di profonda crisi così come Angela, sempre più preoccupata per la situazione scolastica che riguarda sua figlia.

Un posto al sole, gli spoiler dal 20 al 24 gennaio: Angela vorrebbe ritirare Bianca da scuola

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio su Rai 3, rivelano che tra Otello e Renato la situazione apparirà ancora in forte crisi: i due, infatti, hanno avuto un duro litigio che li ha portati a separarsi per un po' ma finalmente nel corso dei prossimi appuntamenti ritornerà il sereno e ci sarà una riappacificazione.

Occhi puntati anche su Patrizio e Samuel: i due, infatti, continuano ad essere ai ferri corti e sembra alquanto impossibile pensare che possa tornare il sereno e quindi che ritorni l'armonia di un tempo.

Situazione critica anche per Franco e Angela, i quali devono continuare a fare i conti con le varie problematiche che sta riscontrando la piccola Bianca a scuola.

Addirittura Angela proporrà a suo marito una decisione a dir poco drastica sul futuro della bambina, la quale prevede che la ritirino da scuola e che la facciano seguire a casa da un insegnante privato. Gli spoiler di Un posto al sole, però, rivelano che Franco non sarà affatto d'accordo con questa decisione che sta valutando sua moglie e per tale motivo tra i due ci saranno dei momenti di forte tensione.

Arianna sente la mancanza di Andrea

Situazione non facile anche per Arianna, la quale comincerà a sentire la mancanza di Andrea, lontano da Napoli da un po' di tempo. Le anticipazioni della storica soap opera in onda su Rai 3 alle 20.40, inoltre, rivelano che Marina sarà protagonista di un durissimo scontro con Fabrizio e Sebastiano che la porterà ad entrare in un profondo stato di crisi, al punto da far preoccupare anche Roberto Ferri.

Per tutti coloro che non potranno seguire tutte le sere i vari episodi di Un posto al sole in televisione, c'è la possibilità di rivedere le puntate in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla soap opera dove sarà possibile riguardare i vari episodi in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer, dato che si potranno rivedere tranquillamente anche da un dispositivo mobile.