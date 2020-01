Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 27 al 31 gennaio 2020 con dei nuovi episodi inediti che si preannunciano decisamente ricchi di novità e colpi di scena. Fabrizio, per esempio, cercherà di fare il possibile per riconquistare il cuore di Marina mentre Patrizio si prodigherà per fare in modo che Diego riesca a trovare nuovamente un lavoro.

Un posto al sole, anticipazioni al 31 gennaio: Filippo geloso di Serena con Leonardo

Nel dettaglio le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 27 al 31 gennaio rivelano che Filippo vuole provare a ritrovare una certa serenità con sua moglie Serena e per tale motivo andrà in aeroporto, pronto ad accoglierla con la figlioletta dopo il viaggio di ritorno da Berlino.

Tuttavia nel momento in cui arriverà all'aeroporto, Filippo dovrà fare i conti con una bruttissima sorpresa: assieme alle due, infatti, c'è anche Leonardo.

Che cosa ci fa l'uomo con la sua famiglia? Gli spoiler della soap opera rivelano che Filippo non riuscirà a fingere e soprattutto non nasconderà il suo disappunto per questa situazione e quando avrà modo di parlare con Serena, la metterà subito al corrente.

L'uomo, infatti, non crede assolutamente che quello con Leonardo sia stato un incontro del tutto casuale avvenuto sull'aereo e vuole vederci chiaro.

Filippo teme che i due si siano incontrati proprio a Berlino. Serena, però, non ci sta alle insinuazioni del padre di sua figlia e andrà su tutte le furie. La donna, infatti, ricorderà a Filippo che fino a prova contraria non è tenuta a dargli alcun tipo di spiegazione, dato che si sono lasciati proprio a causa di un suo tradimento.

Serena, quindi, farà di tutto per far sentire Filippo in colpa, quasi come se 'dovesse stare zitto' dato quello che ha fatto e smetterla di farla sentire sotto accusa.

Peccato, però, che Filippo non riuscirà a trattenere la sua gelosia e finirà per compire un gesto inaspettato.

Marina cade nella trappola di Marcello

L'uomo, infatti, si metterà all'esterno del bad and breakfast di Serena e proverà a spiare tutti i suoi movimenti per scoprire se c'è una tresca clandestina e quando la vedrà nuovamente in compagnia di Leonardo, non potrà fare altro che stringere i pugni per la rabbia.

Le anticipazioni di Un posto al sole al 31 gennaio, inoltre, rivelano che Fabrizio cercherà di riconquistare nuovamente Marina anche se lei si renderà conto che non vanno molto d'accordo.

Patrizio, invece, si dirà pronto a tutto pur di aiutare Diego a trovare nuovamente un posto di lavoro. Giulia intanto continuerà ad essere vittima di Marcello e alla fine cadrà proprio nella trappola che l'uomo ha architettato.