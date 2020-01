Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che andrà in onda anche martedì 21 gennaio con una nuova attesa puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Marina sarà sempre più in crisi, perché da giorni ormai non ha più notizie di Marcello e questo suo prolungato silenzio finirà per avvilirla.

Un posto al sole, gli spoiler della puntata del 21 gennaio: Angela e Franco in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Un posto al sole che andrà in onda martedì 21 gennaio in televisione, rivelano che Fabrizio non ha alcuna intenzione di arrendersi e gettare la spugna mosso dalla volontà di dimostrare a tutti i costi a Marina l'autenticità dei propri sentimenti.

Ecco allora che per portare a termine la sua missione, finirà per prendere una decisione che si preannuncia a dir poco clamorosa e che potrebbe avere degli esiti del tutto inaspettati.

Occhi puntati poi sul rapporto tra Angela e Franco, i quali non riusciranno a trovare un punto d'incontro circa il percorso scolastico della piccola Bianca. Angela, infatti, vorrebbe affiancare alla bambina una maestra di sostegno ma suo marito Franco non è per niente d'accordo con questa decisione: tra i due non mancheranno i momenti di tensione.

Gli spoiler di questa nuova puntata di Un posto al sole in onda martedì 21/1 in tv, inoltre, rivelano che Giulia comincerà ad essere preoccupata per il silenzio di Marcello. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce e da qualche giorno ormai non risponde più ai messaggi della donna che apparirà in crisi.

Tra Otello e Renato, invece, tornerà nuovamente il sereno: i due faranno pace e subito dopo Otello deciderà di risolvere anche il problema riguardante il suo rapporto a distanza con Teresa.

La puntata di Un posto al sole si può rivedere in streaming anche su RaiPlay

Un appuntamento decisamente imperdibile per tutti i fan della soap opera che potranno rivedere la puntata in onda martedì sera comodamente in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay. In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare tutte le puntate della settimana di Un posto al sole, comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, dato che con l'applicazione gratuita di RaiPlay si potranno rivedere in qualunque momento lo desiderate.

Intanto la soap opera dell'access prime time di Rai 3 continua a vincere la gara degli ascolti quotidiani, con una media di oltre 1.7 milioni di spettatori a serata e uno share che oscilla tra il 7 e il 9%. Numeri che permettono alla terza rete del Servizio Pubblico di avere la meglio rispetto a tutti gli altri programmi competitor in onda sulle reti minori Mediaset.