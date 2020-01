Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto nell'access prime time. Anche la prossima settimana, negli episodi che andranno in onda dal 13 al 17 gennaio, non mancheranno i colpi di scena: Angela si renderà conto che sua figlia ha ancora dei seri problemi a scuola. Giulia, invece, si sentirà sempre più coinvolta da Marcello, la persona che ha conosciuto sui social.

Un posto al sole, spoiler 13-17 gennaio: Giulia vuole aiutare Marcello a pagarsi il viaggio a Napoli

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole in onda fino a venerdì 17 gennaio rivelano che Giulia si troverà a vivere intensamente la sua 'relazione a distanza' con Marcello, l'uomo che fino a questo momento ha avuto modo di conoscere soltanto sui social.

La donna approfitta di ogni momento libero per potergli scrivere e parlare così con lui pur non avendolo mai conosciuto di persona. Lei, però, si sente in perfetta sintonia con questo uomo affascinante e, al tempo stesso, misterioso: i due si sono confessati i loro segreti più intimi e per Giulia è come se ormai lo conoscesse da sempre.

Gli spoiler di Un posto al sole, però, rivelano che il colpo di scena arriverà nel momento in cui Marcello confesserà alla donna di essere pronto a conoscerla dal vivo e fisserà l'appuntamento a Napoli per il mese di marzo.

Lei, in un primo momento, sarà un po' titubante ma poi finirà per accettare la proposta, convinta da Marcello il quale la rassicura sul fatto che tutto andrà nel migliore dei modi.

E così, presa dal grande entusiasmo, Giulia andrà al bed and breakfast di Serena per prenotargli una camera: tuttavia quando lo comunica a Marcello, quest'ultimo non apparirà più propenso ad organizzare il loro incontro e, in un certo modo, farà un passo indietro. L'uomo le racconterà che non può più permettersi il viaggio per una questione economica.

Angela preoccupata per la figlia

Marcello confesserà a Giulia che la colpa di questa difficile situazione economica in cui si trova è di suo figlio, che gli avrebbe fatto perdere un bel po' di soldi a causa di un investimento finanziario sbagliato. A quel punto Giulia si lascerà impietosire dall'uomo e, alla fine, gli proporrà di pagargli il viaggio che lo porterà a Napoli.

Accetterà Marcello questo atto di grande generosità oppure no?

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole al 17 gennaio, inoltre, rivelano che Angela si renderà conto che i problemi di Bianca con la scuola non sono ancora finiti, anzi si stanno aggravando sempre più rendendo la situazione ancora più complicata.