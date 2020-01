Rivelazioni inaspettate da parte di Ridge nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti ieri, mercoledì 15 gennaio. Il Forrester, infatti, ha dichiarato a Brooke di aver baciato Shauna. La Logan, furiosa, si è recata a casa di Eric: secondo lei sia Shauna che Quinn stanno "complottando" per mandare a monte il suo matrimonio. Attimo di spensieratezza per Wyatt e Flo: i due stanno ritrovando la serenità perduta.

Beautiful, spoiler: Brooke vede in Thomas il problema del suo matrimonio con Ridge

Brooke si è confrontata con Ridge. La discussione è stata predominata dai motivi per cui la Logan e il Forrester si siano separati temporaneamente. Lei ha spiegato che il tutto è avvenuto principalmente per colpa di Thomas. Ridge, invece, le ha raccontato che Shauna ha avuto, in quest'ultimo periodo della sua vita, un ruolo molto particolare: gli è stata molto vicino. Il racconto del loro rapporto è sceso veramente nei particolari, infatti Ridge crede che tra lui e Brooke non ci debbano essere dei segreti, per questo ha confessato che lui e Shauna si sono baciati.

La confessione ha mandato Brooke su tutte le furie e la donna non ha fatto altro che porsi varie domande, tra le quali la più importante: perché ha contraccambiato il bacio di Shauna? La coppia si è trovata davanti all'ennesimo problema e la Logan si è mostrata più convinta che mai che la colpa, oltre che di Ridge, sia di Shauna e Quinn. Sarebbero state loro ad attirare il Forrester nella loro "trappola" e non permetterà alle due donne d'interferire nel loro matrimonio.

Shauna, più tardi, ha contattato Ridge per bere qualcosa insieme dopo il lavoro.

Brooke vuole Shauna fuori da casa di Eric

Wyatt e Flo si sono ritrovati insieme. Palese complicità tra i due, che sono stati bene insieme e lui si è dichiarato proprio felice di vederla nuovamente sorridere. Hanno anche parlato del rapporto tra lui e Sally. Wyatt le ha spiegato che ultimamente non si sono visti tanto: lei è molto impegnata con il lavoro.

Le ha raccontato, pure, che secondo Quinn la Spectra non è la donna giusta per lui. La loro conversazione è stata bloccata da un messaggio di Katie, che ha chiesto ai due di raggiungerla.

Shauna e Quinn, nel mentre, hanno discusso dell'incontro che si stava svolgendo proprio tra Wyatt e Flo. Le due sperano che Wyatt possa superare l'errore commesso da Flo e che insieme a lei possa tornare a essere una coppia felice.

Successivamente, nella dimora dei Forrester, è giunta Brooke. La donna ha avuto un brutto confronto con Eric, in cui gli ha spiegato che Shauna non può stare a casa sua. Il Forrester, fin da subito, non ha capito il motivo della sua richiesta, per questo Brooke gli ha confidato che lei sta cercando di rimettere insieme i cocci del suo matrimonio, mentre Shauna sta provando, ripetutamente, a sedurre suo marito.

Secondo lei, in tutto questo, c'è pure lo zampino di Quinn. Brooke vorrebbe solamente che entrambe le donne andassero via da quella casa. Quinn, nel mentre, ha ascoltato di nascosto la loro conversazione.