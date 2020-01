Le anticipazioni della soap Beautiful, relative alle puntate in onda da domenica 26 gennaio a sabato 1 febbraio, rivelano che Hope e Liam si troveranno di fronte al dottor Reese che, pietrificato, non saprà cosa dire. La giovane Logan inizierà a mettere insieme i pezzi sulla terribile notte a Catalina, intuendo che il medico non le ha detto la verità sulle reali motivazioni che hanno causato il decesso di Beth.

Intanto, Steffy porterà a termine l'adozione della bambina, che chiamerà Phoebe. Liam assicurerà alla ex moglie di prendersi tutte le responsabilità, facendo da padre alla sorellina di Kelly.

Hope si sentirà esclusa e penserà che sia meglio mettersi da parte per il bene della famiglia di Liam.

Puntate di Beautiful di domenica e lunedì: Hope e Liam in crisi

Nell'episodio della soap opera in onda su Canale 5 il 26 gennaio, tutti i Forrester capiranno che Hope e Liam sono in crisi dopo la perdita di Beth, un dolore difficile da colmare anche con l'arrivo di una nuova bimba, la piccola Phoebe. A tal proposito, Steffy firmerà le ultime carte per la sua adozione. Liam, accanto a lei, le prometterà di essere sempre presente per garantire loro una figura paterna.

Non sarà facile per Liam dire ad Hope che Steffy ha adottato una bimba. La Logan però, non sembrerà prendere male la cosa e appoggerà il marito, senza sapere che quella dolce neonata è in realtà la sua Beth.

Hope e Reese a confronto nella puntata di Beautiful in onda martedì 28 gennaio

Nella puntata di martedì, Reese verrà nuovamente minacciato dagli strozzini che, nonostante abbiano ricevuto 50mila dollari, spingono per avere altro denaro.

Il Buckingam prometterà loro di adempiere alla sia promessa, pregandoli di non far del male a Zoe. L'uomo però, sarà ancora tentato dal gioco d'azzardo, rischiando di mandare tutto all'aria.

Decisiva la puntata di Beautiful in programma su Canale 5 mercoledì 29 gennaio. Reese si troverà davanti a Hope e Liam, che esigeranno risposte. In particolare, la Logan chiederà al medico dettagli precisi sulla dinamica del decesso di Beth, non convinta dalle precedenti e laconiche spiegazioni.

Reese vorrebbe solo fuggire ma, per non farsi scoprire, continuerà a sostenere la tesi del distacco della placenta, senza convincere affatto la dubbiosa Hope.

Arriva Phoebe a casa Forrester

Giovedì 30 gennaio, Steffy e Florence ufficializzano l'adozione. La bimba andrà presto a casa della Forrester e si chiamerà Phoebe. Reese, nel frattempo, avrà i soldi pattuiti con Taylor, con i quali pagherà finalmente i suoi strozzini. Venerdì, Ridge comunicherà la lieta notizia dell'adozione anche a Brooke che, tuttavia, avrà qualche perplessità. Infine, nelle puntate di Beautiful in onda nel weekend, Hope dirà a Liam di raggiungere Steffy e di starle vicino in questo momento speciale.