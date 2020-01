Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera statunitense "Beautiful", meglio nota in patria con il titolo "The bold and the Beautiful". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 26 gennaio al primo febbraio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'adozione della piccola Phoebe da parte di Steffy, al dolore perenne di Hope per la 'morte' di Beth e alla risoluzione dei problemi finanziari di Reese Buckingham.

Reese minaccia uno dei suoi debitori

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che la famiglia Forrester si stringerà attorno al dolore di Hope, cercando in tutti i modi di aiutarla a superare la perdita dell'amata figlioletta. Nel frattempo, Liam assicurerà a Steffy di voler essere un padre non solo per Kelly ma anche per la nuova bambina che sta adottando. Poco dopo, il giovane rientrerà a casa e racconterà a Hope che, da lì a poco, Steffy adotterà una neonata per regalarle una vita migliore.

Intanto, Reese incontrerà uno dei suoi debitori più pericolosi, intimandogli di stare lontano da sua figlia se non vuole che lui si rechi alla polizia per denunciarlo, facendogli perdere la libertà oltre ai soldi richiesti. Nel frattempo, una felicissima Steffy si recherà da Florence per firmare i documenti necessari per l'adozione della piccola Beth, dietro un compenso in denaro.

Steffy adotta Phoebe

In ospedale, Reese incontrerà per errore Liam e Hope in un ambulatorio e risponderà ad alcune loro domande sul parto a Catalina. In particolare sarà Hope a chiedere al medico se sua figlia sia nata morta o è deceduta nel venire alla luce. Nel frattempo, Steffy e Florence finiranno di firmare tutte le carte necessarie per l'adozione, per poi scegliere anche un nuovo nome alla piccola.

Steffy, infatti, deciderà di chiamare la bambina Phoebe come la sua gemella morta in precedenza. Terminata la parte burocratica dell'adozione, la Forrester consegnerà a Florence la somma pattuita da Taylor e Reese per l'adozione. Concluso anche questo passaggio, Steffy preleverà Phoebe e la porterà a casa sua per farle conoscere Kelly. Lì, manderà a chiamare Liam e gli chiederà di raggiungerla per fargli conoscere il nuovo membro della loro famiglia allargata.

Con i soldi dell'adozione, Reese si recherà dai suoi debitori e salderà tutti i suoi debiti, salvando la sua vita e quella della figlia Zoe.

A casa Forrester, Ridge informerà Brooke, Liam e Hope che l'adozione di Phoebe si è conclusa con successo. Sarà proprio a quel punto che Hope inviterà Liam a recarsi a casa della sua ex per offrirle tutto il suo appoggio morale per questa nuova impresa.