Nuovi intrighi nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni riguardanti gli episodi italiani svelano che Steffy riuscirà ad adottare la piccola Phoebe, senza sapere che si tratti di Beth. Hope, vedendo quella dolce bimba, sarà sopraffatta da sentimenti contrastanti. Se da una parte proverà gelosia per Steffy, dall'altra stabilirà una connessione speciale con la piccola.

Nel frattempo, Zoe dovrà tenere a bada i sensi di colpa di Flo, pronta a confessare la verità all'inconsapevole Hope. A complicare ancora di più la situazione, la confusione di Liam.

Il giovane Spencer infatti, comincerà a pensare ancora a Steffy e alla possibilità di costruire una famiglia con lei, Kelly e Phoebe.

Anticipazioni italiane Beautiful: strane connessioni

Nei prossimi episodi della soap opera americana, molti equilibri già precari si spezzeranno. Hope troverà un motivo per andare avanti dopo aver visto la piccola Phoebe. Con la neonata, stabilirà un legame così forte da far preoccupare Steffy, che non perderà tempo per parlarne con sua madre. Il motivo è semplice: Phoebe in realtà è Beth, ed è ovvio che sua madre, sebbene senza saperlo, provi per lei amore incondizionato.

Intanto, Sally e Wyatt celebreranno il giorno di San Valentino trascorrendo una serata romantica con fiori, cioccolatini e champagne. Non andrà altrettanto bene per Katie, che dovrà affrontare la richiesta di divorzio da Thorne. Sul fronte baby swap invece, Flo verrà minacciata da Zoe, che le farà promettere di non rivelare nulla ad Hope, tenendo per sé i suoi assillanti sensi di colpa.

Liam diviso tra Hope e Steffy

Accettando il consiglio di Brooke, Hope tornerà ad occuparsi della Hope For the Future. Stando dunque alle anticipazioni di Beautiful, la Logan incanalerà il suo dolore nel lavoro, decisa a riavviare la sua carriera. Brooke e Ridge ne saranno contenti e faranno di tutto per supportare la giovane. La vita sentimentale di Hope però sarà un vero disastro. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Liam si riavvicinerà a Steffy, promettendole di starle accanto e di essere un buon padre per Kelly e Phoebe.

Nello stesso tempo, dirà ad Hope di volersi impegnare per salvare il loro matrimonio.

Nelle prossime puntate di Beautiful dunque Hope si troverà senza punti stabili nella sua vita. L'unica consolazione sarà Phoebe, con la quale passerà moltissimo tempo, diventandone quasi ossessionata. Per il bene della piccola, la Logan arriverà persino a spingere Liam nelle braccia di Steffy, desiderando che faccia da padre alle bimbe. Tutto diventerà ancora più fumoso quando a Los Angeles arriveranno Thomas e Douglas, pronti a sconvolgere l'esistenza della sfortunata stilista.