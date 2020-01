Le anticipazioni di Beautiful delle puntate statunitensi, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che gli intrighi sullo scambio di culle di Beth e la finta adozione di Phoebe continueranno ancora per molto tempo. Zoe, sopraffatta dal senso di colpa, minaccerà suo padre di rivelare la verità a Steffy e alla Logan.

Intanto, Bill verrà a sapere da Wyatt che Katie e Thorne hanno divorziato. Sarà un'ottima occasione per tentare di riconquistare la sua ex moglie. Hope invece, pervasa dal dolore e dal senso di inutilità, non farà altro che allontanare deliberatamente Liam, certa che il suo posto sia accanto a Steffy, Phoebe e Kelly.

Beautiful anticipazioni: la scoperta di Bill

Nelle puntate americane della soap opera, Wyatt andrà da Bill per informarlo della fine del matrimonio tra Katie e Thorne. Lo Spencer ne sarà ovviamente felice, visto che da tempo sta cercando di riconquistare la sua ex moglie e dare una svolta alla sua vita. Nello stesso tempo, il magnate avrà paura che tra Wyatt e Katie si riaccenda la scintilla, come successe diverso tempo fa. Perché ciò non avvenga, studierà per bene le prossime mosse da fare. E come non comprare la fedeltà di Wyatt se non con il denaro?

Come svelano gli spoiler di Beautiful, Dollar gli farà un'offerta lavorativa che, qualora venisse accettata, lo porterebbe molto lontano dalla dolce Katie.

Zoe rischia di far venire a galla la verità su Beth e Phoebe

Non manca molto prima che Zoe sappia davvero cosa ha combinato suo padre. Nelle puntate in onda su Canale 5 ora in Italia, la modella ha appena fatto la conoscenza di Flo, che le ha raccontato di essere una vecchia amica di suo padre, scappato nel frattempo a Londra.

La Fulton non potrà nascondere il suo segreto a lungo, anche perché Zoe ha forti sospetti sul suo conto. Nei prossimi episodi di Beautiful, la misteriosa biondina ammetterà di aver preso parte al piano di Reese per strappare dalle braccia la piccola Beth e venderla a caro prezzo a Steffy, naturalmente ignara di tutto ciò.

Zoe si arrabbierà molto e, delusa da suo padre, gli farà una telefonata minacciosa, intimandogli di tornare a Los Angeles e risolvere le cose.

Se non lo farà, sarà lei stessa ad andare alla polizia. Il medico la pregherà di mantenere il silenzio. Se lo scandalo dovesse venire a galla, lui perderebbe la licenza medica e lei la possibilità di lavorare alla Forrester. Zoe sarà così costretta ad abbassare la testa.

Hope perde il controllo nelle prossime puntate di Beautiful

Intanto, le cose tra Hope e Liam non andranno affatto bene. La Logan incoraggerà il marito a trascorrere più tempo con la sua ex moglie Steffy, Kelly e la piccola Phoebe, facendo preoccupare Brooke. Allo stesso tempo, Steffy inizierà a notare che Hope ha maturato una profonda ossessione nei confronti di Phoebe, che tratterà come fosse sua figlia.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, la giovane Forrester sarà costretta a prendere una decisione difficile per separare Phoebe da Hope, allontanandosi per un po' da Los Angeles, cosa che devasterà la povera Logan.