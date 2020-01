Venedì 17 gennaio su Canale 5, a partire dalle 13.40, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful e che riserverà nuove emozioni ai fedelissimi telespettatori. Hope continuerà ad essere devastata dal grave lutto che l'ha colpita e non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aver perso la sua piccola Beth, mentre di contro, Steffy sarà al settimo cielo per essere vicina all'adozione della neonata che crede essere figlia di Flo. Un intreccio complicato causato, in primis, dalla scellerata decisione di Reese di scambiare i neonati a Catalina, facendo creder a tutti che Beth fosse morta subito dopo il parto.

Hope depressa, non si rassegna alla morte di Beth

Intrighi e colpi di scena non mancheranno nemmeno nell'appuntamento del prossimo 17 gennaio, dove i fan della soap americana, continueranno a vedere la sofferenza di Hope per la perdita della sua bambina. A nulla varranno gli sforzi di Liam il quale, fortunatamente, riuscirà a trovare in po' di conforto parlando con il fratello Wyatt. La Logan invece, si isolerà sempre di più e il dolore sembrerà logorala al tal punto, da farla cadere in una spirale di depressione, da cui faticherà a riemergere.

Intanto Thorne, sembrerà ancora tormentato dai ricordi del passato e riguardanti Darla e la figlia Aly, anche se sarà contento del ritrovato rapporto tra il piccolo Will e Bill.

Spoiler del 17 gennaio: amore a prima vista tra Steffy e la figlia di Flo

Mentre Hope dovrà affrontare una crisi profonda per il fatto di non essere riuscita a diventare mamma, ben altro spirito animerà Steffy, la quale si sarà innamorata a prima vista della neonata che crede essere figlia di Flo.

La Forrester, insieme a Taylor, avrà infatti fatto visita a Florence e alla sua bambina e il loro incontro sembrerà essere andato per il meglio. Steffy infatti, sembrerà più che mai decisa a procedere con l'adozione, per buona pace di Reese. Nonostante il piano sembri procedere per meglio, Flo si sentirà ancora turbata per il racconto del Buckingham. Il medico, come noto, messo alle strette dalla giovane amica, le ha confessato lo scambio di culle avvenuto a Catalina.

Nonostante sia rimasta sconcertata dalla rivelazione, Flo continuerà ad aiutare l'amico, cercando di concludere l'adozione della piccola Beth.

Steffy dunque potrebbe diventare inconsapevolmente la madre adottiva della figlia di Hope e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà come questo potrebbe cambiare la vita dei protagonisti. In attesa di ulteriori novità, si ricorda che il nuovo episodio di Beautiful, andrà in onda il prossimo 17 gennaio a partire dalle 13:40 su Canale 5.

Sul sito Mediaset play invece, sono disponibili le puntate già trasmesse.