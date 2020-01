Una Brooke molto decisa ha caratterizzato la puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti venerdì 17 gennaio. La donna infatti, dopo il litigio con Quinn e Shauna, ha fatto ad Eric una richiesta molto importante. Intanto Flo e Wyatt si sono ritrovati, ma l'uomo è in difficoltà sul da farsi con Sally, in quanto è andato incontro a una Spectra più seducente che mai.

Beautiful, anticipazioni americane: Eric in disaccordo con Quinn

La discussione tra Brooke, Quinn e Shauna, in merito al bacio di quest'ultima con Ridge, è stata interrotta solamente da Eric, che le ha raggiunte lamentandosi delle urla delle tre signore.

Ognuna di loro ha cercato di giustificare il proprio comportamento. Brooke si è lamentata del fatto che Quinn l'abbia spintonata, per poi farla cadere a terra. Shauna ha cercato di difendere l'amica, dicendo che ciò è accaduto perché la Logan l'ha schiaffeggiata. Quest'ultima, invece, si è difesa ammettendo di averlo fatto perché ha capito che le due amiche vogliono solo sabotare il suo matrimonio.

Eric non ha approvato tutta la situazione che si è creata, ma si è ritrovato soprattutto rammaricato per ciò che ha fatto la moglie.

Quest'ultima è convinta che Brooke stia solo interpretando il ruolo della vittima e che in questa vicenda le abbia solo mancato di rispetto. In più Quinn è rimasta ulteriormente delusa, perché avrebbe desiderato delle difese da parte del marito, il quale invece si è schierato dalla parte di Brooke, in quanto tradita da Ridge. Alla fine, però, è stata la Logan ha fare ad Eric una richiesta abbastanza importante: dire a Quinn che non è più sua moglie.

Sally cerca di sedurre Wyatt

Intanto Sally, alla Forrester Creations, cerca di migliorare le sue bozze per la linea di Steffy. Anche Zoe si è resa conto che la creatività della Spectra non è più quella di una volta. Quest'ultima sta cercando di fare il suo meglio, soprattutto per non rischiare di essere licenziata. L'attenzione di Zoe, però, è caduta anche su un altro particolare: Wyatt. La ragazza si è resa conto che il ragazzo non è più presente come una volta, per questo ha invitato Sally a dedicarsi maggiormente anche alla sua vita privata, forse in questo modo le cose potrebbero migliorare.

Dopo il bacio Wyatt e Flo sono più vicini che mai. Lui le ha rivelato che alla fine l'unico amore è sempre stata lei, anche se al momento non sa che cosa ne sarà del rapporto con Sally. Ultimamente, a causa del lavoro di quest'ultima, i due si sono visti veramente poco. Il loro incontro è stato interrotto proprio da una telefonata della Spectra, che ha invitato il suo fidanzato a raggiungerla alla Forrester Creations.

Lui, deciso più che mai, ha raggiunto la fidanzata, anche per dichiararle ciò che è accaduto con Flo. La cosa, però, non si è rivelata tanto semplice: infatti l'uomo si è lasciato sedurre dalla sua fidanzata, che l'ha accolto in ufficio con un abbigliamento succinto.