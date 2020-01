Giovedì 9 gennaio, su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio della soap Beautiful, che terrà con il fiato sospeso i numerosissimi fan, pronti a seguire le vicende di casa Forrester. In particolare, la nuova puntata sarà incentrata sull'immenso dolore di Hope e Liam, a causa della perdita della piccola Beth. La coppia infatti, farà fatica a superare il lutto, inconsapevoli che Reese sta tramando alle loro spalle, facendo credere a tutti, che la loro figlioletta sia morta durante il parto. In realtà Beth è stata rapita proprio dal Buckingam, il quale avrà messo in atto un diabolico piano con la complicità di Flo, al solo scopo di dare in adozione la creatura, ricavando il denaro necessario per estinguere i debiti contratti con gli strozzini.

Beautiful, trama del 09/01: Luam e Hope distrutti dal dolore per la morte di Beth

Gli appassionati di Beautiful, si apprestano a seguire un nuovo ed emozionante episodio della soap americana che sarà incentrato ancora una volta su Liam e Hope. I due saranno ancora distrutti dal dolore e faranno fatica a superare la perdita della loro Beth. In particolare, Hope sarà sempre di più affranta per non essere riuscita a diventare mamma e si isolerà sempre di più. Anche Liam non si darà pace ma, al contrario della moglie, riuscirà a parlare con Steffy, la quale cercherà si stare vicino all'ex marito, coinvolgendolo anche nella decisione sull'adozione.

La Forrester, infatti, dopo aver saputo che una neonata aspetta di essere adottata, penserà di conoscerla e chiederà a Liam di accompagnarla.

Reese vuole fare adottare la piccola Beth a Steffy per ripianare i debiti

In attesa di conoscere la decisione di Steffy in merito all'adozione, il dottor Reese cercherà di affrettare i tempi perché questo avvenga. Il Buckingam, continuerà a portare avanti il suo diabolico piano, con la complicità dell'amica Flo, spacciata per la madre della piccola da adottare. Come ben sanno i telespettatori, la creatura non è altri che Beth, rapita da Reese e diventata pedina inconsapevole del piano per ottenere il denaro necessario a ripianare i debiti contratti con gli usurai londinesi. Reese, infatti, temendo che gli strozzini possano fare del male a Zoe, si è reso protagonista di questo terribile inganno e che potrebbe portare una inconsapevole Steffy, ad adottare proprio la figlia di Liam e Hope.

Questo è molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda il prossimo 9 gennaio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.