Lunedì 13 gennaio, a partire dalle ore 13:40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful e che riserverà nuovi colpi di scena, riguardanti la presunta morte della piccola Beth.

Reese infatti, verrà messo alle strette da Flo, la quale verrà a sapere la verità sulla neonata che il medico intende far adottare a Steffy. Nonostante la giovane sia sconcertata da quanto appreso, deciderà di portare avanti ugualmente la messinscena. Tra Hope e Liam intanto, cominceranno i primi attriti, soprattutto a causa della difficoltà della Logan di superare la perfida della figlia.

Anticipazioni Beautiful: Reese confessa a Flo che la neonata è Beth

Clamorosi risvolti sulla vicenda di Beth attendono i telespettatori di Beautiful che, nell'episodio del prossimo 13 gennaio, vedranno il dottor Reese rivelare la verità su quanto accaduto a Catalina a Florence. La giovane, da tempo, aveva il sospetto che il Buckingam le stesse nascondendo qualcosa circa la neonata e, proprio il medico, in preda ai sensi di colpa, le confesserà lo scambio di culle.

La neonata di cui Flo si sta spacciando per madre, è in realtà la figlia di Hope e Liam.

Reese racconterà all'amica cosa è successo a Catalina nella notte in cui la Logan ha partorito e si scoprirà che, nella clinica, vi era un'altra partoriente che diede alla luce una neonata morta. Da qui l'idea dello scambio di culle, che Reese avrà portato avanti per sfuggire alle minacce degli usurai.

Nonostante la sconcertante scoperta, Flo accetterà di proseguire la sua messinscena, aiutando l'amico a far adottare la piccola a Steffy.

Flo continua ad aiutare Reese per far adottare Beth a Steffy

Come noto, Reese farà pressioni affinché la Forrester decida di adottare la neonata, in modo da ricavare il denaro necessario per saldare i debiti con gli strozzini londinesi. Steffy intanto, sembrerà sul punto di decidere per l'adozione, in modo da dare una sorellina alla piccola Kelly e ne parlerà con la madre Taylor.

Nel frattempo, Liam e Hope staranno attraversando il periodo più difficile della loro vita e faticheranno a rassegnarsi alla perdita della loro figlia. Hope accuserà Liam di voler dimenticare in fretta Beth e tutto ciò li porterà a discutere. Secondo la Logan, per Liam sarà più facile superare la tragedia, dato che ha un'altra figlia, mentre per lei il percorso sarà più arduo, visto anche l'aborto di qualche anno prima.

In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti la piccola Beth e la sua possibile adozione, si ricorda che il nuovo appuntamento con la soap americana, è per il pomeriggio di lunedì 13 gennaio su Canale 5. Su Mediaset Play invece, sono disponibili le puntate già andate in onda.