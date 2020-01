Dopo una lunga pausa natalizia, torna da martedì 7 gennaio la soap Beautiful, con nuovi ed avvincenti episodi su Canale 5.

Il tutto ripartirà da quanto sta accadendo nelle vite di Liam e Hope, dopo la tragica scomparsa di Beth. I fan, già sanno che, in realtà, la morte della piccola è stata solo inscenata da Reese, il quale ha invece rapito la neonata per poi spacciarla come la figlia di Flo. Il padre di Zoe, preoccupato per le minacce degli strozzini, deciderà di ricavare del denaro dando in adozione la piccola a Steffy, la quale starà seriamente prendendo in considerazione la possibilità di dare una sorella alla piccola Kelly.

Steffy sul punto di adottare la figlia di Flo

L'attesa per i fedelissimi telespettatori di Beautiful sta per terminare e, dal prossimo 7 gennaio, la soap americana tornerà regolarmente in onda su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.

Gli spoiler sul primo appuntamento del 2020, svelano che Steffy, comincerà a pensare seriamente all'adozione, realizzando così il sogno di dare una sorellina alla piccola Kelly. La Forrester però, deciderà di procedere solo previo consenso di Liam e Hope. L'ex marito sembrerà appoggiarla nella decisione, mentre Hope, ancora affranta dal dolore, si starà isolando sempre più.

Spoiler del 07/01: Reese vuole concludere in fretta l'adozione

Mentre Steffy sarà sul punto di decidere sul da farsi, il dottor Reese sarà alle prese con le domande incalzanti di Flo, la quale si è resa conto che l'amico le sta nascondendo qualcosa circa la neonata. I telespettatori già sanno che, la creatura in procinto di essere adottata, è in realtà Beth, fatta credere morta, ma viva e vegeta e, suo malgrado, vittima del piano di Reese per risolvere i suoi guai finanziari. Il padre di Zoe infatti, ha urgentemente bisogno di una cospicua somma di denaro da restituire agli strozzini e penserà di ricavarla dando i adozione la piccola Beth a Steffy. Le continue minacce degli usurai continueranmo a preoccuparlo e il Buckingham avrà il timore che gli usurai possano fare del male a Zoe. Flo intanto, avrà intuito che l'uomo le sta nascondendo qualcosa, ma nonostante le sue insistenze, non riceverà nessuna spiegazione su cosa stia realmente accadendo.

Nonostante questo, la giovane accetterà di aiutare l'amico, continuando a spacciarsi per la madre della creatura da adottare, certa di ricevere un lauto compenso per la sua messinscena.

Accadrà questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful, in onda nel pomeriggio del 7 gennaio. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.