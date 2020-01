Mercoledì 8 gennaio, su Canale 5, a partire dalle 13:40, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, la soap americana che da anni catalizza l'attenzione di milioni di telespettatori, sempre pronti a seguire le vicende di casa Forrester. Grande attenzione anche nel nuovo appuntamento, per conoscere gli sviluppi legati alla possibile adozione della piccola Beth che, come noto, non è morta, ma è stata rapita da Reese, allo scopo di ottenere una cospicua somma di denaro. La piccola quindi, potrebbe essere adottata da Steffy, ignara che la creatura sia proprio la figlia di Hope e Liam.

Una decisione importante, che la Forrester non prenderà alla leggera e che la vedrà prendersi del tempo per decidere.

Reese affretta i tempi per far adottare la piccola Beth a Steffy

Dopo una lunga pausa dovuta alle festività natalizie, la soap americana è tornata a tenere compagnia ai numerosissimi fan, curiosi di conoscere l'evolversi della vicenda legata alla presunta morte di Beth. Liam e Hope faticheranno a superare il lutto, inconsapevoli che la creatura in realtà, non è morta, ma è stata vittima di un diabolico piano di Reese.

Il Buckingham infatti, per risolvere i suoi guai finanziari, ha rapito Beth e l'ha spacciata poi per la figlia di Flo, pronta per essere adottata. La neonata verrà presentata prima di tutto a Taylor, la quale a sua volta informerà Steffy della possibilità di dare una sorellina alla piccola Kelly.

Spoiler puntata 08/01: Steffy indecisa sull'adozione

Come noto, da tempo la Forrester sogna di far crescere Kelly con una sorella della stessa età, cosi come lo è stato per lei con Phoebe. Il sogno di Steffy, potrebbe quindi avverarsi, grazie alla neonata di Flo. La Forrester però, sarà indecisa sul da farsi, visto anche quanto appena accaduto con Beth. Per tale motivo, nonostante le insistenze di Taylor e Reese, Steffy si prenderà del tempo prima di decidere se adottare la neonata. Una vicenda che, se andasse in porto, potrebbe aprire nuovi scenari nelle vicende dei vari protagonisti, soprattutto riguardanti Hope e Liam, alle prese con il lacerante dolore per la perdita della loro figlioletta e che potrebbe minare a lungo andare anche il loro rapporto di coppia.

Da quanto si apprende infatti, i due nelle prossime settimane, dovranno affrontare una crisi matrimoniale, nata proprio a causa della tragedia avvenuta a Catalina. Solo con la messa in onda di nuovi episodi quindi, si saprà di più su questa vicenda e sull'adozione della neonata di Flo. Si ricorda che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, mentre l'appuntamento su Canale 5, è per tutti i pomeriggi a partire dalle 13;40.