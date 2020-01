Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera nata da un'idea dei fratelli Bell, che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Le trame delle puntate americane trasmesse a dicembre 2019 negli Usa e tra circa otto mesi in Italia, rivelano che Hope Logan inizierà a lavorare accanto a Thomas Forrester nell'azienda di famiglia. Qui, la donna sarà all'oscuro che Brooke ha stretto un accordo con Steffy Forrester e Liam Spencer per smascherare il padre di Douglas.

Beautiful: Hope inizia a lavorare accanto a Thomas

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane andate in onda a dicembre 2019 sulla Cbs, si soffermano su un'inaspettata alleanza tra Brooke e Steffy. In particolare, la sorella di Katie (Heather Tom) si troverà a collaborare con la Forrester e Liam per distruggere Thomas (Matthew Atkinson).

Tutto avrà inizio quando, Hope accetterà di lavorare insieme al figlio di Ridge alla casa di moda. Lo stilista e suo padre, infatti, avranno intenzione di sorvegliare da vicino le mosse del loro congiunto, in quanto credono che il lavoro sia una buona terapia.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: i telespettatori scopriranno che il padre di Douglas si approfitterà del lavoro alla casa di moda per avvicinarsi sempre di più alla Logan. Dall'altro canto, Steffy dimostrerà di non credere alla redenzione di Thomas, tanto da stringere un'alleanza con Liam (Scott Clifton) e Zoe. A tal proposito la Buckingham accetterà di fare la spia, sebbene si frequenti con il Forrester già da qualche mese.

Il ritorno di Zoe nell'azienda

Gli spoiler di Beautiful in onda tra otto mesi circa su Canale 5, rivelano che Thomas proporrà il reintegro di Zoe nell'azienda, nonostante sia sicuro che questo gesto provochi un grande dispiacere ad Hope (Annika Noelle). Steffy, invece, dovrà accettare per forza la richiesta del fratello. La donna, infatti, sorprenderà tutti dando una seconda possibilità alla Buckingham.

Per questo motivo, Ridge e suo padre accetteranno la proposta, in quanto certi che la modella possa aiutare il Forrester a dimenticarsi per sempre la Logan.

Brooke scopre il piano di Steffy e Liam

L'unica a reagire male all'assunzione di Zoe sarà Brooke (Katherine Kelly Lang) che deciderà di affrontare Steffy. Durante l'incontro, la sorella di Katie le farà capire di stare procurando un dolore immenso alla sua sorellastra. Ma ecco che la madre di Kelly illustrerà alla matrigna di avere intenzione di smascherare Thomas. La Logan, a questo punto, dimostrerà di essere molto contenta della mossa astuta della figliastra. Per questo motivo, deciderà di mentire ad Hope e di dare il massimo appoggio alla strategia della Forrester e di Liam.