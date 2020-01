Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, una delle soap opera di maggiore successo in tutto il mondo. Le trame delle puntate americane in onda a gennaio negli Usa, rivelano che Hope Logan prenderà molto male il bacio tra Steffy Forrester e Liam Spencer. Nel dettaglio, la madre di Beth deciderà di lasciare il fidanzato, quando quest'ultimo ammetterà di amare la sorella di Thomas.

Beautiful: Hope vede un bacio tra Steffy e Liam

Le anticipazioni di Beautiful, in onda da gennaio sulla Cbs e tra otto mesi su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del bacio tra Steffy e Liam.

Scendendo nel dettaglio, Hope (Annika Noelle) rimarrà sconvolta da tale gesto, tanto da decidere di lasciare il fidanzato. La madre di Beth, infatti, comunicherà allo Spencer di non avere intenzione di accettare la sua proposta di matrimonio, dopo averlo visto in atteggiamenti compromettenti con la sua ex moglie. In particolare la Logan rivelerà di credere alla redenzione di Thomas (Matthew Atkison), tanto da non voler rinunciare alla custodia congiunta di Douglas. A questo punto il figlio di Bill (Don Diamont) accuserà la fidanzata di difendere il Forrester, il quale sta facendo di tutto pur di rovinare la loro storia d'amore.

Thomas felice dei dissapori tra i Lope

Un duro faccia a faccia che sarà spiato da Thomas, il quale comincerà a sogghignare sotto i baffi. L'uomo, infatti, riuscirà nuovamente a creare dei dissapori tra Hope e Liam (Scott Clifton). Dall'altro canto la Forrester comincerà ad accusare dei rimorsi di coscienza per quel bacio rubato all'ex marito. Purtroppo le scuse non saranno accettate dalla Logan, all'oscuro che il figlio di Ridge stia continuando a tramare alle sue spalle.

Un vero e proprio colpo di scena che creerà uno scossone alla coppia. I "Lope" si lasceranno per sempre?

Beautiful spoiler: lo Spencer ama la Forrester, la Logan lo lascia

Gli spoiler di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse a gennaio 2020, rivelano che Hope chiederà di avere un confronto a quattrocchi con Liam. Durante l'incontro la madre di Beth pretenderà di sapere cosa prova effettivamente per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Ed ecco che arriverà il colpo di scena: lo Spencer confermerà di amare la Forrester. Una dichiarazione che sconvolgerà la Logan, la quale metterà la parola fine alla storia con il fidanzato. Nel frattempo Thomas assisterà all'intera scena, felice di essere sempre più vicino ad avere la figlia di Brooke tutta per sé. Come evolverà questa vicenda? In attesa di scoprire cosa succederà negli Usa, si ricorda che la soap opera è trasmessa 7 giorni su 7 sulle reti Mediaset