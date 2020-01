È la suora più anticonvenzionale e spericolata della televisione italiana, con la sua dolcezza e determinazione è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori e ora, per la gioia di tutti i fan, sta per tornare. Le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, infatti, stanno per iniziare ed Elena Sofia Ricci è pronta ad indossare nuovamente velo e tonaca della suora più famosa del piccolo schermo: Suor Angela. L'attrice, ora impegnata sul set della fiction sulla vita di Rita Levi Montalcini, ha fortemente voluto il nuovo capitolo della serie e in primavera cominceranno finalmente le riprese: nella sesta stagione della fiction ci potrebbero essere grossi colpi di scena e addii eclatanti, ma anche graditi ritorni, come quello di Diana Del Bufalo nei panni di Monica Giulietti.

Che Dio ci aiuti 6: la nuova stagione tra addii e ritorni

Solo pochi mesi fa Elena Sofia Ricci aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dal personaggio di Suor Angela per dedicarsi a nuovi progetti, almeno fino a quando non sarebbe arrivata l'idea giusta. E quel momento potrebbe essere finalmente arrivato: le riprese della sesta stagione della serie, infatti, inizieranno la prossima primavera e accanto ad Elena Sofia Ricci tornerà anche il mitico personaggio di Suor Costanza, madre superiora del convento, interpretata da Valeria Fabrizi.

Non mancheranno poi nemmeno l'avvocato Nico Santopaolo (Gianmarco Saurino) e l'esilarante Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), che al termine della scorsa stagione della fiction meditava sulla possibilità di farsi suora e abbracciare la vita monastica, dopo un passato tormentato. Se la loro presenza è considerata ormai certa, lo stesso non si può dire per il personaggio di Ginevra Alberti (Simonetta Columbo): una ragazza fragile, con un padre violento, cresciuta in un convento con il sogno di diventare suora, almeno fino a quando non ha incontrato Nico nel convento di Suor Angela e ha ceduto alla forza dell'amore.

Ritornerà invece uno dei personaggi più amati della quarta stagione della fiction: Monica Giulietti, interpretata da Diana Del Bufalo; la nipote di Suor Angela aveva abbandonato il convento per seguire il marito e il figlio, ma ora sembra essere sul punto di tornare in convento e tra lei e Nico, suo vecchio amore, potrebbe riscoccare la scintilla.

Tra i nuovi personaggi della sesta stagione anche un giovane di nome Erasmo

Dolorosi addii, graditi ritorni, ma anche new entry inaspettate: è questo lo scenario della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Tra i nuovi protagonisti della serie, infatti, sembrerebbe esserci un giovane di nome Erasmo, il quale giungerà in convento in un momento di difficoltà e tocchera anche questa volta a Suor Angela cercare di entrare nel suo cuore ferito e restituirgli quella fiducia nelle persone e negli adulti che sembra avere perso. Suor Angela, inoltre, si troverà di nuovo a dover fare i conti con il proprio passato e in suo soccorso giungeranno amici e parenti.

Sembrerebbe poi sicuro l'abbandono di altri due personaggi molto amati della serie: Gabriele (Cristiano Cacca o) e Valentina (Arianna Montefiori), che erano finalmente convolati a nozze al termine della quinta stagione.