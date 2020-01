Mercoledì sera Enrico Remigio, concorrente di Chi vuol essere milionario ha vinto un milione di euro. Il giovane che per partecipare ha fatto quattordici ore di volo arrivando direttamente da Singapore è riuscito a completare la sua scalata verso il milione con successo. Dopo nove anni, Gerry Scotti è tornato dunque a rileggere la fatidica ultima domanda. In venti anni soltanto sei persone hanno avuto questa irripetibile occasione. Il concorrente ha dimostrato di essere molto preparato. Dalla cultura, alla storia, allo sport e non sono mancate le curiosità.

In ben quattordici domande, solo sue piccole esitazioni, due errori superati ricorrendo agli aiuti. Su una domanda di arte ha chiesto di poterla cambiare utilizzando lo switch. Ha chiamato in causa suo papà Sandro sulla penultima domanda, quella che vale ben trecentomila euro. Non poteva mancare anche quest'anno l'aiuto di Gerry Scotti. Enrico lo ha chiamato in causa sul significato della parola Karaoke. Ma ritornando a mercoledì sera, ecco come il trentenne Enrico Remigio è riuscito a vincere il tanto desiderato milione.

Enrico Remigio: 'Il pensiero di non averci provato mi avrebbe perseguitato'

Quella di mercoledì sera è stata una puntata di Chi vuol essere milionario carica di suspense ed emozione. Questo perché il concorrente Enrico Remigio ha avuto la possibilità di leggere la domanda che vale ben un milione di euro. La domanda era sull'astronauta Gene Cernan, l'ultimo astronauta scomparso da poco ad aver camminato sul suolo lunare.

Gerry Scotti gli ha chiesto - andando nello specifico - una curiosità, un aneddoto. Ha voluto sapere cosa avesse scritto prima di lasciare lo spazio. Le opzioni erano ovviamente quattro. La prima era il simbolo della pace, la seconda le iniziali di sua figlia, la terza "God bless America " e l'ultima "Gene was here." L'astronauta ha scritto sul suolo lunare le iniziali di sua figlia. Dunque la risposta esatta era la b.

Enrico - che è arrivato convinto di voler comunque provare a rispondere - all'inizio aveva scartato proprio quella esatta. Poi dopo un lunghissimo ragionamento ha pensato che per una figlia un gesto così fatto da un padre sarebbe stato un bellissimo regalo. Dunque, ha deciso di puntare sull'amore di un padre per sua figlia, sul romanticismo dando così la risposta giusta. Gerry visibilmente emozionato ha esclamato che era la risposta esatta e gli ha consegnato l'assegno da un milione. In studio sono piovuti un mare di coriandoli dorati mentre il concorrente abbracciava i suoi genitori in lacrime.

Ecco cosa ha detto subito dopo la vittoria intervistato dal Corriere della Sera.

Il concorrente al Corriere della sera: 'La risposta non la sapevo, ho osato'

Raggiunto subito dopo l'incredibile vittoria Enrico Remigio ha detto di aver osato perché la risposta non la conosceva e dunque ha seguito il suo istinto. La prima sensazione che ha provato è stata quella di incredulità. Le sue parole sono state: "Quando giochi certo che speri di vincere, ma sai che è praticamente impossibile. Poi è arrivata la gioia, capisci che ti è capitato qualcosa di unico nella vita. I miei genitori e la mia ragazza sono rimasti basiti.

Ma ha vinto la paura del rimpianto, il pensiero di non averci provato mi avrebbe perseguitato.'