Questa sera andrà in onda la seconda imperdibile puntata di Chi vuol essere milionario. Una puntata imperdibile e potremmo dire anche storica perché Gerry Scotti dopo ben nove anni leggerà la fatidica domanda che vale la bellezza di un milione di euro. Il quiz amatissimo dal pubblico è giunto alla ventesima edizione e già l'anno scorso è approdato in prima serata riscuotendo un grande successo in termini di ascolti TV. Il fortunatissimo concorrente che stasera avrà l'occasione irripetibile di potersi portare a casa un milione di euro ha fatto ben quattordici ore di volo.

Si chiama Enrico Remigio, è originario di Pescara ma per lavoro vive con la sua fidanzata a Singapore. Laureato alla Bocconi di Milano in Business Administration and Management, ha anche una specializzazione in Marketing Management. Oggi è sales manager per una nota casa motociclistica austriaca. Ha vissuto in passato anche in Cina e Thailandia. Ripercorriamo brevemente la sua scalata verso il milione giunta ad un passo dal traguardo.

Chi vuol essere milionario: stasera la domanda da un milione di euro

Enrico Remigio ha dimostrato la puntata scorsa di essere davvero molto preparato. Dalla cultura generale, alla musica, alla storia per passare alle curiosità. Ha dimostrato di sapere quasi tutto. Nel corso della sua scalata verso il milione ci sono stati solo due piccoli intoppi. Su quattordici domande due soli errori superati con il ricorso a due aiuti.

Una domanda sulla storia dell'arte ha deciso di cambiarla utilizzando lo switch e una a sfondo sportivo dove ha chiamato in suo soccorso il papà Sandro. Non poteva mancare anche quest'anno l'aiuto di Gerry Scotty. Il concorrente lo ha interpellato sul significato della parola giapponese Karaoke. Enrico era completamente ignaro del suo significato che è orchestra vuota. Nelle sue mani il ragazzo ha già un assegno da trecentomila euro.

Ecco quali alternative si troverà davanti questa sera.

Enrico Remigio: l'aiuto di suo papà Sandro per la domanda da trecentomila euro

Enrico Remigio questa sera può scegliere tra due strade diverse. Può dopo aver letto la domanda da un milione decidere di provare a rispondere oppure fermarsi a trecentomila euro. Se la riposta sarà esatta si porterà a casa una bella cifra, se invece non sarà giusta scenderà a settantamila euro. C'è però anche la possibilità che questo concorrente preparatissimo conosca la risposta esatta e vada dunque sul sicuro. Se ripercorriamo la storia del quiz, scopriamo che solo tre concorrenti sono riusciti ad aggiudicarsi il montepremi massimo.

Che aggiungere, non resta che seguire la puntata di questa sera sicuramente piena di suspence.