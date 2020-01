La "regina" dei social network è Chiara Ferragni: nonostante gli exploit di colleghe come Giulia De Lellis e Taylor Mega nell'anno che si è appena concluso, è ancora la moglie di Fedez a guadagnare di più per l'attività di promozione che fa soprattutto su Instagram. A piazzarsi nella top 10 degli influencer più pagati per ogni singola fotografia che pubblicano in rete sono anche Chiara Biasi, Clio Zammatteo, Gianluca Vacchi e Mariano Di Vaio.

Chiara Ferragni 'regina' degli influencer

Quanto guadagnano le star del web per promuovere prodotti sul loro profilo Instagram?

Ci ha pensato la rivista "Io spio" a pubblicare la classifica degli influencer più pagati, con annesse cifre che intascano per condividere una sola foto nella quale fanno da testimonial a qualche brand.

In cima a questa speciale lista c'è Chiara Ferragni: la fashion blogger da 18 milioni di followers incassa circa 58mila euro per ogni scatto che posta sul suo account personale, un cachet di tutto rispetto che la tiene a distanza dai colleghi, come il marito Fedez che si piazza al terzo posto con i 28mila euro a post promozionale.

L'imprenditore Gianluca Vacchi (12,5 milioni di fan su IG) è secondo con 44mila euro a foto, seguito dall'internazionale Mariano Di Vaio con 22mila. Un po' lontane da queste cifre sono le influencer che si stanno approcciando a questo lavoro sul web da meno tempo: Valentina Fradegrada guadagna 10mila euro a scatto, mentre l'amatissima Giulia De Lellis (oltre 4 milioni di followers) circa 8mila.

Il cachet della criticata Chiara Biasi dopo lo scherzo a Le iene

"Io spio" sostiene che Giulia De Lellis guadagni quanto una collega che nelle scorse settimane è stata sulla bocca di tutti per una frase un po' particolare che ha detto in Tv. Stiamo parlando di Chiara Biasi che, nello scherzo che le hanno fatto quelli de Le iene, ha detto che per 80mila euro non si alza nemmeno dal letto o non si pettina i capelli.

La ragazza, stando alla classifica degli influencer più pagati, intascherebbe circa 8mila euro per ogni foto promozionale che condivide sul suo account seguito da 2,4 milioni di persone.

Taylor Mega, che è considerata la "rivelazione" tra le star del web nel 2019, incassa circa 7mila euro a post, mentre la truccatrice Clio Zammatteo 5 mila. Chiude l'elenco dei dieci fashion blogger più ricchi della rete Chiara Nasti: la napoletana, seguita da 1,7 milioni di persone, guadagna circa 3 mila euro per ogni scatto nel quale fa da testimonial a qualche famoso brand.

All'attività social che esercitano tutti questi personaggi si aggiungono quelle che portano il loro nome: Ferragni, Biasi, Nasti, Mega e Zammatteo (meglio conosciuta come Clio Make-up) hanno investito nelle produzione di linee d'abbigliamento, di costumi da bagno oppure di trucchi.