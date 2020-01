Farà il suo debutto domenica 2 febbraio 2020 alle 21:25 la nuova fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada, la miniserie in tre puntate 'Come una madre'. Nella prima puntata, il pubblico conoscerà la protagonista Angela Graziani, una donna che custodisce un grande dolore: la perdita del figlio Matteo. 'Come una madre' è una fiction di genere drammatico che mescola il thriller al road movie ed è diretta dal regista Andrea Porporati. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che Angela, dopo la morte del figlio e il fallimento del suo matrimonio, lascerà la città per rifugiarsi su un'isola dell'arcipelago toscano, dove farà la conoscenza di Elena e dei suoi due figli.

La vita di Angela subirà un nuovo colpo quando si ritroverà, suo malgrado, coinvolta nell'omicidio della donna.

Anticipazioni Come una madre, prima puntata il 2 febbraio: Angela è distrutta per la morte del figlio

La protagonista di Come una madre è Angela Graziani (Vanessa Incontrada), una donna la cui vita andrà in pezzi quando un tragico incidente stradale causerà la morte del figlio, il piccolo Matteo. Dopo la separazione dal marito Lino (Simone Montedoro), che la donna ritiene responsabile per ciò che è accaduto al bambino, deciderà di lasciarsi alle spalle la vecchia vita e andrà ad abitare su un'isola della Toscana in una casa di sua proprietà.

Angela cercherà di fuggire dal dolore ma continuerà a portarsi dentro il trauma subìto. Le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che la protagonista di 'Come una madre' conoscerà la vicina di casa Elena (Eleonora Giovanardi), madre dei piccoli Bruno e Valentina. Una sera la donna chiederà ad Angela di accudire i figli perchè deve recarsi ad un appuntamento. La Graziani accetterà, ignara del terribile evento a cui dovrà assistere.

Nella prima puntata di Come una madre, Elena verrà assassinata e Angela fuggirà con Bruno e Valentina

Le vicende a cui il pubblico assisterà nella prima puntata di 'Come una madre' si complicheranno quando Elena, che avrebbe dovuto incontrare un certo Kim (Giuseppe Zeno), verrà uccisa davanti ad Angela che deciderà di fuggire con i due bambini. In questo modo la Graziani salverà loro la vita, ma si metterà nei guai perché sarà sospettata dell'omicidio di Elena.

Durante la sua fuga, la protagonista conoscerà l'ex cantante lirica Elisa (Katia Ricciarelli), una senzatetto che vive sulle rive del Tevere. Angela dovrà fare i conti con il capitano Sforza (Sebastiano Somma) che si occupa delle indagini e potrà contare sull'aiuto di Kim, il misterioso conoscente della vittima che si offrirà di aiutarla a mettere in salvo i bambini e, allo stesso tempo, a scoprire il motivo della morte di Elena.