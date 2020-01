Slitta di qualche settimana il debutto televisivo della fiction "Come una madre" che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Il nuovo prodotto Rai sarebbe dovuto andare in onda domenica 19 gennaio, ma i vertici del primo canale hanno deciso di spostare la programmazione della miniserie al mese di febbraio concentrando le tre puntate a cavallo tra l'inizio e la fine del Festival di Sanremo. La protagonista femminile sarà Vanessa Incontrada, volto noto di serie Rai di successo come "Il Capitano Maria" con Andrea Bosca (che vedremo nella serie Rai La guerra è finita accanto a Michele Riondino e Isabella Ragonese) e poi ancora nelle due stagioni di "Non dirlo al mio capo" con Lino Guanciale.

Al suo fianco Giuseppe Zeno e non è la prima volta che sul piccolo schermo vediamo i due attori lavorare insieme, era accaduto già nella serie "Scomparsa".

'Come una madre'

Inizialmente la Serie TV doveva intitolarsi "Angela" come il nome della protagonista interpretata da Vanessa Incontrada, ma nel corso della registrazione i produttori hanno cambiato idea ideando un titolo un po' più pregnante e d'effetto. La storia, divisa in tre puntate che vedremo a partire da febbraio, racconta infatti la vita spezzata di una madre che si trova a dover affrontare un grosso dolore e, poi, a dover fuggire per aiutare i figli di un'altra donna.

Angela ha una vita felice e tranquilla in compagna del marito e del figlio, i suoi equilibri vengono spezzati quando il bambino di nove anni muore a causa di un incidente stradale. La donna, non riesce a trovare pace per la perdita del bambino e decide così di trasferirsi in un paesino toscano sperando di ricominciare in un posto nuovo dove nessuno conosce lei e la sua tragedia personale. Ma tutto cambia nel momento in cui la vicina le affida i suoi due bambini per la notte: quello che sembrava un innocente favore, si rivelerà come l'ennesimo dramma per Angela.

La mattina, infatti, scopre che Elena, la madre dei bambini, è morta. La donna è stata uccisa e dell'omicidio viene accusata proprio Angela. Sarà così costretta a scappare insieme ai bambini, ma nella sua fuga la protagonista si ripromette di cercare la verità in nome di quella vita distrutta, di quella madre che adesso non c'è più e che ha lasciato due ragazzini.

Il cast

Insieme a Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno (molto attivo anche a teatro), troviamo Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, la soprano Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro (volto noto di Don Matteo), Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta, Luigi Diberti e Fabrizio Contri.