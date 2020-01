Vanessa Incontrada tornerà in tv con la fiction Come una madre, in prima serata domenica 2 febbraio. L'attrice sarà Angela, una donna coraggiosa che cercherà di ritrovare se stessa dopo la morte del figlio e si ritroverà suo malgrado coinvolta in una vicenda di omicidio. Un po' road movie e un po' fiaba nera, la miniserie è prodotta da 11 Marzo Film e Rai Fiction ed è diretta dal regista Andrea Porporati. La fiction in tre puntate annovera nel cast, oltre a Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Marco Cocci, Ivan Franek, Tancredi Testa, Crystal Deglaudi, Fabrizio Contri, Katia Ricciarelli, Ninni Bruschetta e Luigi Diberti.

La prima puntata di Come una madre andrá in onda il 2 febbraio alle 21:25 su Rai1.

Come una madre: la trama della miniserie con Vanessa Incontrada

Come una madre è una miniserie drammatica che mescola il genere thriller al road movie e le anticipazioni rilasciate in rete preannunciano una trama intricata in cui la protagonista è Angela Graziani (Vanessa Incontrada), una donna che si porta dentro il dolore incancellabile della morte del figlio. Dopo l'incidente mortale, i traumi conseguenti alla tragedia e la decisione di separarsi dal marito Lino (Simone Montedoro), Angela si recherà su un’isola dell’arcipelago toscano dove possiede una casa nella quale deciderà di rifugiarsi per stare da sola e ritrovare se stessa.

Durante la sua permanenza sull'isola la protagonista farà la conoscenza della vicina di casa Elena e dei suoi figli, i piccoli Bruno e Valentina. Una sera la donna chiederà ad Angela di occuparsi dei suoi bambini fino al suo ritorno, poiché deve andare ad un appuntamento con un misterioso uomo di nome Kim (Giuseppe Zeno). Elena spieghierà alla Graziani che deve assolutamente incontrare l'uomo perchè è l'unico che può aiutarla a salvarsi da una pericolosa situazione in cui è rimasta coinvolta.

Comportandosi come una madre, Angela si prende cura dei figli di Elena

La protagonista Angela si troverà coinvolta in una pericolosa vicenda poiché Elena verrà uccisa. La Graziani deciderà di salvare i figli della vittima dalla mano degli sconosciuti assassini che cercheranno di eliminare anche i due bambini. Mentre la polizia sospetterà di Angela, quest'ultima si darà alla fuga sia dalle autorità che la credono colpevole sia dagli assassini di Elena che vogliono portare a termine il lavoro.

La protagonista farà di tutto per proteggere Bruno e Valentina, proprio come farebbe una madre. Durante la fuga Angela farà la conoscenza di diversi personaggi e cercherà l'aiuto di Kim, l'uomo che Elena avrebbe dovuto incontrare la notte in cui è stata uccisa. Insieme cercheranno di risolvere il mistero che si nasconde dietro l'omicidio.