Martedì 7 gennaio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, programma che partirà oggi, 8 gennaio, in prima serata su Canale 5. Durante l'incontro con i giornalisti, il conduttore e gli opinionisti hanno illustrato le diverse novità che ci saranno durante le puntate.

Ovviamente, grande attenzione è stata data al nuovo padrone di casa Alfonso Signorini e ai suoi opinionisti Wanda Nara e Pupo. Inoltre, si è fatto riferimento all'inserimento di alcuni ex storici concorrenti del reality show.

Il pubblico di Twitter, però, ha notato anche un particolare che ha fatto sorgere alcuni dubbi: Ilary Blasi non è mai stata citata, nonostante abbia condotto ben tre edizioni della trasmissione dedicata ai personaggi famosi.

Gli utenti di Twitter sorpresi dal silenzio su Ilary Blasi

Dopo la conferenza stampa del Grande Fratello Vip 4, i fan si sono riversati su Twitter per chiedersi soprattutto come mai non sia stata menzionata Ilary Blasi. Alcuni utenti hanno anche provato a trarre delle personali conclusioni, tra le quali si segnala la seguente: "Ilary Blasi non è stata citata minimamente, forse non è stata una sua decisione abbandonare il GF Vip.

Alfonso (Signorini, ndr) corteggiava da tempo questo programma dai tempi di Alessia Marcuzzi".

Qualcun altro, invece, pensa che dietro l'esclusione della presentatrice dal reality di Canale 5 possa esserci la pesante discussione di cui si è resa protagonista lo scorso anno con Fabrizio Corona: "È sempre stata una mia sensazione, ma per me qualcosa si è rotto con la sfuriata a Corona... può darsi che mi sbagli".

Secondo un altro utente, la Blasi si sarebbe giocata il suo ruolo di presentatrice del programma Mediaset dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni scomode quando Alfonso Signorini aveva promosso in studio il nuovo numero di "Chi", rivista diretta proprio dal giornalista milanese.

GF Vip 4, Alfonso Signorini: 'Sarò un conduttore sui generis'

Durante la conferenza stampa del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ha dato alcune indicazioni sul suo nuovo ruolo da presentatore: "Sarò un conduttore sui generis.

Non abbiamo chiamato politici nel cast perché ne abbiamo le tasche piene. Potremmo avere degli assi nella manica".

Commentando alcune recenti dichiarazioni di Cristina Plevani, la quale non ha nascosto la sua delusione per essere stata esclusa dal cast, il neo-conduttore del reality show ha replicato ironicamente: "Potrebbe essere la nostra Rita Pavone di Amadeus".

Infine, Signorini ha svelato alcune novità del programma, tra le quali la presenza di una nuova area della casa chiamata Privé (il nome è stato scelto perché indica che i concorrenti verranno sottoposti ad alcune privazioni) e di un'altra definita Castigatoio. Ha annunciato anche il ritorno della Suite che nelle precedenti stagioni era stata messa da parte.