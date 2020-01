Quella tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni è stata una relazione complicata: nata sotto lo sguardo delle telecamere del Grande Fratello. È continuata anche fuori dalla casa più spiata d'Italia tra alti e numerosi bassi fino a chiudersi definitivamente qualche tempo fa. Adesso, il giovane veneto è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, prendendo il posto di Giulio Raselli ormai prossimo alla scelta. Inevitabile che il popolo del web non si rivolgesse a Martina cercando di capire se la ragazza scenderà a corteggiarlo.

La risposta è stata risoluta e negativa: pare che la giovane sia decisa a voltare pagina.

Martina: 'Scendere a corteggiare Daniele? Mai'

Durante la registrazione del trono classico avvenuta ieri giovedì 9 gennaio, Daniele Dal Moro è stato presentato come il nuovo tronista: il percorso del ragazzo è partito subito con una serie di appuntamenti al buio. DA giorni si mormorava di una possibile presenza dell'ex gieffino sul trono, anche perché Daniele aveva annunciato di dover rinunciare ad alcuni eventi in cui era stato presentato come protagonista: i tronisti, fino a che rimangono tali non possono né partecipare ad eventi né usare i social.

Inevitabile che l'attenzione del popolo del web non venisse rivolta a Martina Nasoni: l'ultima vincitrice della versione Nip del Grande Fratello ha avuto una tormentata relazione con Daniele. I fan le hanno chiesto senza troppi giri di parole se diventerà una corteggiatrice della sua ex fiamma. 'Scendere a corteggiare Daniele? Mai!', ha affermato con durezza la Nasoni, la quale ha tentato in ogni modo a costruire qualcosa di solido con Dal Moro senza riuscire nel suo intento. Infatti, nella casa del GF, era palese l'interesse della ragazza nei confronti del nuovo tronista e pareva che una volta lontani dalle telecamere le cose andassero per il verso giusto tra i due ma così non è stato, tanto che tra frecciatine al veleno e battutine la relazione si è chiusa.

Gennaro Lillio a Daniele: 'Sei un falso'

La presenza di Daniele sul trono di Uomini e donne ha scatenato le critiche di non pochi utenti del web. Risaltano le parole di Gennaro Lillio, anche lui ex gieffino ed amico di Martina che ha difeso la ragazza e attaccato Dal Moro. Infatti il tronista aveva usato parole poco carne nei confronti della sua ex quando si era parlato di un possibile coinvolgimento di quest'ultima nel programma condotto da Maria De Filippi. Alla fine è stato proprio Daniele a sedere sulla sedia rossa più ambita della tv.

'Sei un falso, sei un ipocrita, sei una persona meschina, una persona viscida', ha scritto Gennaro rivolgendosi a Daniele e augurandogli un buon trono in maniera a dir poco ironica. Insomma, il percorso di Daniele a Uomini e Donne è al suo esordio ma ha già scaldato gli animi sul web, non resta che vedere quale sarà il comportamento di Dal Moro con le sue corteggiatrici.