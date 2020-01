Ultimo appuntamento con Bake Off Italia - All Stars Battle, il cooking show condotto da Flavio Montrucchio, che per tre puntate ha visto come protagonisti gli ex concorrenti di Bake Off Italia. Per stasera stop alla sfida a squadre, infatti ogni concorrente giocherà per sé stesso, per tentare di aggiudicarsi il primo posto nel podio. Ospiti della puntata Marco Bianchi, Simone Rugiati, Misha Sukyas e l'associazione degli Alpini di Arcore.

La decretazione del vincitore

Il cooking show sul mondo della pasticciera, in questa nuova veste, ha visto come novità la sfida a squadre capitanate dai tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d'Onofrio (quest'ultima ha abbandonato durante la puntata di settimana scorsa a causa di un problema di salute).

Stasera, però, i giochi cambieranno, infatti le squadre verranno sciolte e ogni concorrente giocherà solo per sé stesso, per cercare di conquistare il titolo di trionfatore di questa prima edizione.

Ospiti speciali gli Alpini dell'associazione della città di Arcore, che si vedranno coinvolti in una prova speciale che avrà come protagonista il tiramisù. Giungeranno anche gli chef Misha Sukya e Simone Rugiati e il food mentor Marco Bianchi. L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time.