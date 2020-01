Stasera su Real Time parte la prima edizione di Bake Off Italia - All Stars Battle, lo spin off del programma di successo Bake Off Italia. Sotto il tendone torneranno delle vecchie glorie del cooking show, ma in serbo ci sono tante novità, come la sfida a squadre e un nuovo conduttore: Flavio Montrucchio. Confermata la giuria, composta da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara.

La sfida sarà a squadre

Sarà Flavio Montrucchio il padrone di casa del cooking show. A lui il compito di accompagnare i concorrenti in questo percorso che durerà per tre puntate.

Saranno 12 i concorrenti che si sfideranno, provenienti dalle sette edizioni del cooking show condotto da Benedetta Parodi. La sfida sarà a squadre, precisamente tre, e ognuna di queste verrà capitanata da uno dei giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio. In ogni puntata dovranno affrontare tre prove: la rush, la wow e la extreme.

Alla fine di ogni serata ci sarà l'eliminazione di una squadra e, di conseguenza, all'ultima puntata ne arriverà solo una. A questo punto i componenti dell'ultimo team superstite si sfideranno tra loro: da qui verrà decretato il vincitore.

L'appuntamento con lo show è per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.