Stasera, venerdì 10 gennaio, secondo appuntamento con Bake Off Italia - All Stars Battle, il cooking show condotto da Flavio Montrucchio. Nella puntata di oggi ci saranno due ospiti speciali: Martina, vincitrice della settima edizione di cookiing show e Federico Fashion Style. Per la squadra di Clelia, invece, sono previsti dei cambi.

La squadra di Clelia si integra a quelle di Ernst Knam e Damiano Carrara

Ospiti sfavillanti sono previsti nella puntata odierna del cooking show. Martina, vincitrice della settima edizione di Bake Off Italia, tornerà nel tendone che l’ha vista trionfare.

Insieme a lei ci sarà Federico Fashion Style, noto hairstylist in onda attualmente, sempre su Real Time, con il suo show televisivo dedicato al mondo dell’hairstyling.

Per quanto riguarda la gara, invece, ci saranno dei cambiamenti. Dopo la sconfitta della settimana scorsa, Clelia D’Onofrio non parteciperà più alla sfida con la sua squadra. I suoi concorrenti rimasti in gara dopo l’eliminazione di Alfredo, però, non dovranno abbandonare il tendone. Infatti verranno distribuiti nelle altre due squadra: Tony ed Enrica andranno nella squadra rosa di Knam, mentre Malindi sarà nella gialla di Damiano Carrara.