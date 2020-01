Stasera su Real Time terza puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Come di consuetudine otto single avranno la possibilità di affrontare un appuntamento al buio, del tutto speciale, nel ristorante più romantico d'Italia. Proprio oggi, 21 gennaio, la storia più interessante sarà quella di Alessio.

Primo appuntamento, anticipazioni: tra i single Alessio, ex monaco di clausura

Tra i protagonisti della puntata odierna di Primo Appuntamento ci sarà Alessio, un arredatore d'interni.

Il suo passato, però, sarà la sua caratteristica che farà più discutere: infatti l'uomo è un ex monaco di clausura, che ha vissuto dieci anni all'interno di un monastero. Ha deciso di abbandonare l'abito religioso perché non riusciva più a "elaborare" quella situazione e non si è sentito sostenuto nei suoi momenti di crisi. Fino a oggi non è stato né fidanzato, né innamorato, ma ora sente il bisogno di trovare la sua anima gemella. Quello di stasera sarà il suo primo appuntamento con una ragazza.

Per tanti anni ha vissuto, per ovvi motivi, un voto di castità. Non ha nemmeno mai dato un bacio a nessuna.

Per lui stasera ci sarà Angela, una microbiologa di 40 anni. Come penserà di Alessio e della sua storia passata? Per scoprirlo l'appuntamento è per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.