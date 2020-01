Domenica 12 gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. La scorsa settimana il programma, andato in onda il 5 gennaio, venne dedicato interamente ai bambini e ottenne ottimi ascolti (2,9 milioni nella prima parte e 2,5 milioni nella seconda, per uno share totale pari al 18%); dalla prossima puntata, però, il contenitore della domenica pomeriggio tornerà al suo consueto formato. Numerosi saranno gli ospiti e i temi di cui si parlerà nella lunga diretta; tra i più attesi vi è Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane che in settimana ha annunciato di aspettare una bambina.

Eleonora Daniele aveva dichiarato lo scorso dicembre di voler diventare mamma

La conduttrice di Storie Italiane (programma che va in onda su Rai 1 alle 10:00, dal lunedì al venerdì) aveva dichiarato proprio lo scorso dicembre che il suo più grande sogno era quello di rimanere incinta: "Ho scoperto di possedere l'istinto materno, cosa che prima non pensavo di avere. Prima non ci pensavo mai, ma ora ho in me questo grande desiderio. Spero di diventare mamma entro i prossimi due anni". E il sogno si è avverato, come annunciato dalla stessa conduttrice in diretta lo scorso 7 gennaio: "In tanti mi avete chiesto sui social se sono incinta e lo confermo: sono incinta.

Aspetto una figlia, si chiamerà Carlotta. Voglio condividere con tutti voi questa grande emozione, per me è un sogno che si realizza". Da questo annuncio, la conduttrice non ha più rilasciato dichiarazioni in merito: lo farà per la prima volta da Mara Venier nel corso della prossima puntata. Proprio da Zia Mara, lo scorso aprile, Eleonora Daniele aveva annunciato le nozze con il marito Giulio Tassoni.

Gli altri ospiti

Nel corso delle oltre 3 ore di diretta saranno molti altri gli ospiti che vedremo sul palco con la conduttrice; vi sarà Isa Barzizza, grande attrice italiana che vanta decine di film e collaborazioni con personaggi del calibro di Totò, Aldo Fabrizi, Eduardo De Filippo, Raimondo Vianello e Walter Chiari. Lo scorso novembre Isa ha compiuto 90 anni. Nel corso della puntata è prevista poi una intervista a Stefania Craxi, figlia di Bettino Craxi.

La donna presenterà un suo libro e parlerà del padre, la cui storia è da pochi giorni al cinema con la pellicola Hammamet (in cui il ruolo dello storico segretario del Partito Socialista Italiano è interpretato da Pierfrancesco Favino). Infine è previsto un talk sul Festival di Sanremo al quale parteciperanno Dario Salvatori, Gigi D'Agostino, Marco Molendini, Roby Facchinetti, Marino Bartoletti, Mietta e Rosita Celentano. Domenica In sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.