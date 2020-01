Domenica 26 gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 1, vi sarà una nuova puntata di Domenica In. Il contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1, condotto come sempre da Mara Venier, sta ottenendo ottimi risultati: la scorsa settimana il programma della 'Zia Mara' ha ottenuto 3,3 milioni di spettatori nella prima parte e 2,9 milioni di ascoltatori nella seconda, per un totale del 18% di share. Anche per questa settimana l'obiettivo della conduttrice sarà quello di mantenere gli ascolti alti e per questo sono attesi numerosi ospiti; tra questi vi saranno Benji & Fede, duo musicale modenese amatissimo da gran parte del pubblico italiano.

Domenica In, Benji e Fede presenteranno il brano 'Magnifico difetto'

Benjamin Mascolo e Federico Rossi (questi i veri nomi di Benji & Fede) interverranno nel programma di Mara Venier per presentare il brano 'Magnifico difetto', in rotazione radiofonica dallo scorso 20 dicembre. Il singolo, dopo poco tempo dalla sua uscita, è divenuto subito un successo posizionandosi ai primi posti delle classifiche dei brani più ascoltati.

Benji & Fede sono sui giornali anche grazie alle loro relazioni amorose: Benji è infatti fidanzato con l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne, mentre Fede sta insieme alla showgirl Paola Di Benedetto, attualmente concorrente del Grande Fratello VIP.

Domenica In, tra gli ospiti anche Donatella Rettore

Ma Benji & Fede non saranno gli unici ospiti che si alterneranno nel corso delle oltre tre ore di diretta: è prevista una lunga intervista a Donatella Rettore, celebre cantante italiana. La Rettore, nota specialmente per grandi successi come Lamette, Kobra e Splendido Splendente, nel 2020 festeggerà 45 anni di carriera. Nel corso dell'intervista con Mara Venier ripercorrerà il suo passato e parlerà dei suoi progetti futuri.

Spazio poi al cinema italiano con l'ospitata di Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea; i due attori, che in passato sono stati fidanzati, sono i protagonisti del film 'Figli', uscito lo scorso 23 gennaio. L'intervista ai due artisti sarà l'occasione per ricordare il giovane regista e sceneggiatore Mattia Torre, scomparso prematuramente la scorsa estate a causa di una malattia.

Infine è prevista una intervista a Massimo Boldi: l'attore ripercorrerà la sua vita e la sua carriera e si parlerà della sua storia d'amore con la giovane compagna Irene Fornaciari.

Domenica In, Mara Venier parlerà anche di Sanremo e della Giornata della Memoria

Nel corso della diretta su Rai 1 Mara Venier ospiterà anche un talk dedicato all'oramai imminente Festival di Sanremo; la 70a edizione, che inizierà il prossimo 4 febbraio, ha già scatenato una serie di vibranti polemiche specie a causa di alcune dichiarazioni di Amadeus che sono state additate come sessiste (in particolare le parole su Francesca Sofia Novello, lodata per la sua capacità di "riuscire a stare un passo indietro" rispetto al suo fidanzato Valentino Rossi). Ma nell'occhio del ciclone è finito anche Junior Cally, rapper che in passato avrebbe utilizzato all'interno di una sua canzone (intitolata 'Strega') delle frasi discriminatorie e violente nei confronti delle donne.

Al talk parteciperanno Riccardo Fogli, Donatella Rettore, Alberto Matano, Rosanna Fratello, Pierluigi Diaco, Paolo Giordano e Pino Strabioli.

Infine nella prossima puntata di Domenica In vi sarà spazio alla Giornata della Memoria, con alcune testimonianze di sopravvissuti al Rastrellamento del Ghetto Ebraico di Roma avvenuto il 16 ottobre del 1943.