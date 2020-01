Nina Moric ieri è stata ospite a Domenica Live. La modella croata ha deciso di intervenire nel programma condotto da Barbara d’Urso per fare chiarezza sulla sua posizione nella sparizione avvenuta in circostanze misteriose di Luigi Mario Favoloso. La donna, prima di iniziare il suo lungo racconto, ha precisato che l’ex concorrente del GF non è più il suo fidanzato. La Moric ha raccontato che sia lei che suo figlio Carlos avrebbero subito violenza fisica da parte del 32enne campano.

A proposito di questo episodio, stando alle allusioni della Moric, Fabrizio Corona sarebbe venuto a conoscenza di questa situazione e sarebbe furioso con Favoloso.

Inoltre, la modella ha raccontato di essere stata minacciata tramite dei messaggi sospetti nei giorni scorsi. Secondo la donna, dietro ai messaggi ricevuti, ci sarebbe proprio il suo ex compagno.

Le dichiarazioni di Nina Moric: 'Carlos non merita questo'

Durante l’intervista, Nina Moric ha raccontato alla padrona di casa che non vede Luigi Favoloso dal 19 dicembre. Secondo quanto riferito dalla modella, i due avrebbero avuto un litigio piuttosto acceso: “Si era arrabbiato per un messaggio mandato da un nostro amico in comune e mi ha accusato di tradimento”.

Sebbene i due stessero ancora insieme, la Moric ha puntualizzato che erano in crisi da circa un anno e mezzo, poiché all’interno della coppia erano venuti a mancare sia la stima che il rispetto.

Nel mezzo del racconto l’ex moglie di Fabrizio Corona è scoppiata in lacrime: “Luigi in questi anni ha usato su di me sia violenza fisica sia psicologica”. Solamente all’ennesimo litigio, Nina avrebbe deciso di chiudere la relazione tormentata e il 32enne avrebbe fatto i bagagli. La Moric ha subito precisato di non essere mai stata una santa, ma ha anche sostenuto che quello che ha subito da parte di Luigi è molto più grave.

Poi, la donna si è lasciata andare ad un’altra confessione piuttosto amara: “Anche Carlos ha subito lo stesso tipo di atteggiamento”. Sarebbe stato proprio questo l’episodio che avrebbe portato Nina a prendere le distanze da Luigi: “Carlos non merita questo”.

Secondo la Moric, i due non avrebbero mai avuto dei grossi problemi, ma a volte Favoloso avrebbe dei "blackout" che lo porterebbero a compiere dei gesti sbagliati. Durante uno di questi blackout avrebbe maltrattato il bambino.

Sparizione Favoloso: Nina Moric è sicura che non sia in pericolo

Nina Moric si è detta sicura che Luigi Mario Favoloso non sia in pericolo di vita. La donna ha raccontato di essere stata minacciata nella giornata di ieri. La Moric avrebbe ricevuto dei messaggi da un numero privato, in cui qualcuno la avvertiva che presto le avrebbe rovinato la vita. Il messaggio, stando alla testimonianza della Moric, conterrebbe anche alcune immagini private della modella, risalenti all’anno 2014. Secondo Nina Moric l’artefice della minacce potrebbe essere proprio Luigi Favoloso.