Giovedì 30 gennaio andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata di Don Matteo 12. Quest'anno ogni episodio della fiction è incentrato su uno dei dieci comandamenti riletto in chiave moderna. Dopo 'Non avrai altro dio al di fuori di me', 'Non nominare il nome di dio invano', 'Ricordati di santificare le feste', giovedì prossimo andrà in onda l'episodio 'Onora il padre e la madre'.

Nel quarto episodio la Diotallevi incontrerà suo padre

Nella quarta puntata di Don Matteo 12 il personaggio di Natalina sarà al centro dell'episodio: la donna si ritroverà faccia a faccia con qualcuno del suo passato che le ha causato molta sofferenza.

La Diotallevi non ha mai avuto una famiglia e questo perché non ha mai avuto un rapporto con suo padre. Dalle anticipazioni della prossima puntata sappiamo che un uomo anziano si presenterà in canonica sostenendo di essere il padre di Natalina, deciso a recuperare il tempo che non ha mai trascorso con sua figlia.

Don Matteo è preoccupato per Natalina

La donna, seppur diffidente in un primo momento, deciderà di dare a suo padre una seconda possibilità. Natalina sarà molto felice per avere la possibilità di costruire finalmente un rapporto con il genitore ma Don Matteo si dimostrerà perplesso riguardo al comportamento dell'uomo.

Il protagonista della serie sospetta che Manlio possa non essere sincero e che il suo improvviso affetto nei confronti della Diotallevi nasconda un secondo fine. Sarà davvero così? O don Matteo per una volta, a causa dell'affetto che nutre per Natalina, potrebbe commettere un errore di valutazione? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ora andiamo a vedere come evolverà il rapporto tra il capitano Olivieri e il pm Nardi.

Nel quarto episodio di Don Matteo 12 il pm e il capitano saranno sempre più lontani

Nel finale di stagione di Don Matteo 11 Anna e Marco hanno trovato il coraggio di dichiararsi i reciproci sentimenti ed hanno iniziato una relazione sentimentale che sembrava destinata ad avere una lunga durata. Nel primo episodio della dodicesima stagione abbiamo visto le cose andare diversamente e la coppia ha messo la parola fine alla loro storia nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le nozze.

Il capitano non è riuscita a perdonare il tradimento del pm e quindi ha deciso di lasciare il fidanzato.

Inoltre un nuovo e affascinante personaggio maschile comincia a far parte della vita di Anna: si tratta di Sergio, un ex carcerato che il carabiniere ha conosciuto nella seconda puntata di Don Matteo 12. Il personaggio interpretato da Dario Aita è il padre naturale di Ines ma non ha il coraggio di dire la verità alla bambina perché sostiene di non essere in grado di prendersi cura di lei. Anna, che è cresciuta senza padre, cerca di aiutare l'uomo dato che vorrebbe che lui e la figlia abbiano una seconda possibilità.

Nella quarta puntata vedremo la Olivieri sempre più vicina a Sergio e decisa a dimostrargli la sua fiducia: il capitano, infatti, affiderà al ragazzo il suo maggiolino affinché lo ripari. L'amicizia nascente con Sergio potrebbe allontanare Anna sempre di più da Marco che, nella quarta puntata, prenderà la decisione di diventare il tutore legale di Ines nonché figlia proprio di Sergio. Per sapere come evolverà la situazione non ci resta che attendere giovedì 30 gennaio.