Si è rinnovato anche questa settimana sulla rete ammiraglia l'appuntamento con la serie televisiva "Don Matteo 12", interpretata fra gli altri da Terence Hill, Nino Frassica e Pippo Gimignani Zarfati. Giovedì 31 gennaio, infatti, è stato trasmesso il quarto appuntamento inedito della dodicesima ed ultima stagione della serie intitolato come il quarto comandamento della Bibbia, "Onora il padre e la madre", in cui Natalina riuscirà finalmente a conoscere la sua madre biologica e Anna si avvicinerà a Sergio per dimenticare i suoi problemi con Marco.

Per tutti coloro che giovedì sera non hanno potuto seguire la puntata su Rai 1, informiamo che la replica sarà disponibile sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere la replica online della 4^ puntata di Don Matteo 12

Nel dettaglio, si informa che la replica del quarto episodio di "Don Matteo 12" sarà disponibile soltanto in streaming sul sito on demand "Rai Play". Tale sito, infatti, contiene un'intera sezione in cui è possibile ritrovare le repliche di tutti gli episodi già andati in onda in televisione sia per quanto riguarda la dodicesima stagione che quelle precedenti.

Da ricordare che, per vedere le repliche online su Rai Play, è necessario registrarsi al sito attraverso l'apposita sezione presente nella homepage. L'iscrizione non comporta nessun onere a carico dell'utente e permette inoltre di scaricare un'applicazione tramite la quale guardare le repliche anche sui dispositivi mobili.

Nino diventa nonno

La trama ufficiale del quarto appuntamento ci segnala che arriverà nella canonica di Don Matteo un uomo misterioso di nome Manlio, che affermerà di essere il padre biologico di Natalina.

La perpetua rimarrà sconvolta dall'arrivo del genitore di cui non conosceva neanche l'esistenza fino a quel momento. Ciò nonostante, la donna deciderà di dare una possibilità all'uomo, fermandosi a chiacchierare con lui il tempo necessario per scoprire di avere molte cose in comune col genitore ritrovato. La sintonia ritrovata con la figlia, però, non permetterà a Manlio di guadagnarsi la fiducia di Don Matteo.

Il prete, infatti, non riuscirà a fidarsi completamente della buona fede dell'uomo e deciderà di indagare su di lui per scoprire cosa nasconde in realtà.

Nel frattempo, il Pm diventerà il tutore legale di Ines, anche se la bambina vorrebbe che lui fosse anche il suo padre biologico. Intanto, Anna continuerà a discutere con Marco, dando l'impressione di non riuscire proprio ad andare d'accordo con il ragazzo. Per questa ragione, si avvicinerà sempre di più a Sergio, arrivando anche ad offrire un lavoro all'ex detenuto. Dopo svariate indagini, Don Matteo riuscirà a rintracciare la madre biologica di Natalina, mentre Nino Cecchini diventerà nonno di una bellissima bambina.