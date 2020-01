Don Matteo 12 prenderà il via su Rai Uno il 9 gennaio. La longeva serie con Terence Hill è giunta alla dodicesima stagione che, come è già accaduto in passato, sarà caratterizzata sia da graditi ritorni che da nuovi volti. Le 10 puntate della fiction, prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, sono dirette dai registi Alexis Sweet e Raffaele Androsiglio. Nel primo appuntamento, in programmazione giovedì 9 gennaio alle 21:25 sulla prima rete Rai, il pubblico seguirà le vicende di Anna Olivieri e Marco Nardi in procinto di sposarsi.

L'undicesima stagione si era conclusa con i due innamorati pronti a convolare a nozze. In questo nuovo ciclo di puntate le cose per loro non andranno come sperato. Anna entrerà in crisi e comincerà a dubitare del fidanzato. Inoltre, si sentirà attratta da un nuovo arrivato, il misterioso Sergio. Anche Sofia dovrà superare delle difficoltà e si avvicinerà ad un ragazzo problematico e vittima di bullismo. Infine la vita parrocchiale verrà ravvivata da un'inaspettata new entry, la piccola Ines. Nella prima puntata, inoltre, un misterioso benefattore sconvolgerà la vita degli abitanti di Spoleto disseminando la città di denaro.

Debutta Don Matteo 12, la prima puntata il 9 gennaio

Nella prima puntata di Don Matteo 12, in onda il 9 gennaio su Rai Uno, dal titolo 'Non avrai altro Dio all'infuori di me', Marco e Anna saranno alle prese con i preparativi del loro matrimonio quando dovranno affrontare un caso di rapimento. Il figlio di un cardiochirurgo verrà rapito e per la sua liberazione non sarà richiesto alcun riscatto. Insieme alle difficoltà che presenterà il caso, Anna dovrà anche risolvere un problema professionale che l'affligge da mesi e potrebbe ostacolare le nozze con Marco. Intanto, per tutta la città verranno ritrovate delle scatole piene di denaro lasciate in giro da un misterioso benefattore. Ciò spingerà gli abitanti ad intraprendere una sorta di caccia al tesoro. Mentre i cittadini saranno impegnati nella ricerca delle scatole qualcuno penserà di approfittare della situazione per fare del male a Don Matteo.

New entry nel cast: Elena Sofia Ricci e Stefano Dionisi

Nel cast di Don Matteo 12, oltre a Terence Hill nei panni del protagonista e a Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini, saranno ancora una volta presenti Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi), Francesco Scali (Pippo Gimignani), Maria Chiara Giannetta (Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (Marco Nardi). Torneranno volti già noti nella serie come Simone Montedoro (Giulio Tommasi) e Giorgia Surina (Bianca Venezia). Tra le new entry, oltre alla confermata presenza di Fabio Rovazzi e dei The Jackal, avranno un ruolo attori come Elena Sofia Ricci, Simona Cavallari, Antonio Catania, Stefano Dionisi e Christiane Filangieri.